“Diálogo e civilidade", promete vereador que assume posto de Gilvan em Vitória

Leonardo Monjardim (Patriota) assume posto de vereador de Vitória nesta quarta-feira (21) Crédito: Instagram/ @leonardomonjardim

Em sessão realizada na manhã desta terça-feira (20), a Câmara de Vitória convocou o suplente de Gilvan da Federal (PL), Leonardo Monjardim (Patriota), a assumir o cargo de vereador. A medida atende decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), após cassação do mandato de Gilvan por infidelidade partidária

A Gazeta, logo após a convocação. Ele não esteve presente na sessão, “Quero entrar num viés mais relacionado aos temas da sociedade”, declarou Monjardim, em entrevista à reportagem de, logo após a convocação. Ele não esteve presente na sessão, quando Gilvan despediu-se do cargo , entretanto, seu nome já consta no painel de votações da Casa. A posse está marcada para a sessão desta quarta-feira (21).

Nome de Leonardo Monjardim (Patriota) já aparece em painel de votações da Câmara de Vitória Crédito: Câmara de Vitória/YouTube/Reprodução

Monjardim já assumiria a vaga de Gilvan em 2023, uma vez que o vereador do PL foi eleito deputado estadual nas Eleições 2022. A posse, no entanto, foi antecipada pela sentença do TRE-ES.

Servidor comissionado da Câmara de Vila Velha desde janeiro de 2021 e ex-assessor parlamentar na Câmara de Vitória, Monjardim foi um dos autores da ação que resultou na perda do mandato de Gilvan, juntamente à direção estadual do Patriota.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Monjardim também é aliado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Questionado sobre a linha que pretende seguir durante seu mandato, destacou que tem um perfil de direita conservador, mas que acredita “na política do diálogo e civilidade”.