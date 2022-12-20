“Diálogo e civilidade", promete vereador que assume posto de Gilvan em Vitória

Em sessão realizada na manhã desta terça-feira (20), a Câmara de Vitória convocou o suplente de Gilvan da Federal (PL), Leonardo Monjardim (Patriota), a assumir o cargo de vereador. A medida atende decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), após cassação do mandato de Gilvan por infidelidade partidária.
“Quero entrar num viés mais relacionado aos temas da sociedade”, declarou Monjardim, em entrevista à reportagem de A Gazeta, logo após a convocação. Ele não esteve presente na sessão, quando Gilvan despediu-se do cargo, entretanto, seu nome já consta no painel de votações da Casa. A posse está marcada para a sessão desta quarta-feira (21).
Monjardim já assumiria a vaga de Gilvan em 2023, uma vez que o vereador do PL foi eleito deputado estadual nas Eleições 2022. A posse, no entanto, foi antecipada pela sentença do TRE-ES.
Servidor comissionado da Câmara de Vila Velha desde janeiro de 2021 e ex-assessor parlamentar na Câmara de Vitória, Monjardim foi um dos autores da ação que resultou na perda do mandato de Gilvan, juntamente à direção estadual do Patriota.
Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Monjardim também é aliado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Questionado sobre a linha que pretende seguir durante seu mandato, destacou que tem um perfil de direita conservador, mas que acredita “na política do diálogo e civilidade”.
“Quero fazer o debate sobre a cidade, na questão da humanização, da mobilidade urbana, do empreendedorismo. Quero entrar num viés mais relacionado aos temas da sociedade. Obviamente me posicionando em relação às bandeiras (que eu defendo), mas sempre dentro da civilidade.”