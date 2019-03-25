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Operação Lava Jato

Desembargador manda soltar Moreira Franco

A prisão preventiva dos emedebista foi revogada pelo desembargador Antonio Ivan Athié, do TRF-2

Publicado em 

25 mar 2019 às 18:40

Publicado em 25 de Março de 2019 às 18:40

O ex ministro de Minas e Energia, Moreira Franco Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A Justiça mandou soltar nesta segunda-feira (25) o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-ministro Moreira Franco, presos na última quinta-feira (21) a pedido do juiz Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.
A prisão preventiva dos emedebistas foi revogada pelo desembargador Antonio Ivan Athié, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região). Athié havia convocado para esta quarta-feira (27) o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente.
A prisão de Temer está relacionada com a delação de José Antunes Sobrinho, sócio da empreiteira Engevix. De acordo com ele, Moreira Franco ajudou a viabilizar repasses ilícitos para o MDB na campanha de 2014. Segundo o Ministério Público Federal, a Engevix pagou R$ 1 milhão em propina no fim daquele ano a uma empresa controlada pelo coronel Lima.
> Desembargador manda soltar ex-presidente Michel Temer
A posição hierárquica de vice-presidente e depois presidente permite concluir "que Michel Temer é o líder da organização criminosa a que me referi", escreveu o juiz Bretas no pedido de prisão.

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