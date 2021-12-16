Desembargador Fabio Clem toma posse como presidente do TJES

Desembargador Fabio Clem tomou posse como presidente do TJES Crédito: Divulgação/TJES

O desembargador Fabio Clem de Oliveira tomou posse, nesta quinta-feira (16), no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O magistrado vai presidir a Corte até 2023.

Além dele, foram empossados os desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira como vice-presidente, Carlos Simões Fonseca, como corregedor-geral da Justiça, e Walace Pandolpho Kiffer na função de vice-corregedor.

A composição da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Divulgação/TJES

O desembargador Fabio Clem de Oliveira foi conduzido ao plenário pelos desembargadores Adalto Dias Tristão e Eder Pontes da Silva, o mais antigo e o mais novo integrante do TJES.

O decano parabenizou o novo presidente "que, sem dúvida, vai cumprir sua missão constitucional com serenidade, imparcialidade, segurança e eficiência. Com muito equilíbrio e serenidade, bom senso e, sobretudo, com muita sabedoria”, destacou Adalto Tristão.

Desembargador Ronaldo Gonçalves (à direita) passando a presidência para desembargador Fabio Clem (à esquerda) Crédito: Divulgação/TJES

Já o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, que passou a presidência para Fabio Clem, fez um discurso de despedida prestando uma homenagem às vítimas da Covid-19 e agradecendo a todos que contribuíram com a gestão.

“O dia hoje é da nova gestão, que assume um trabalho difícil e árduo, mas gratificante. Peço desde logo que Deus e Nossa Senhora os abençoe nessa jornada, pois o fardo sobre os ombros aumentará significantemente e somente os que sentaram aqui sabem mensurar as dificuldades que enfrentaram”, ressaltou.

FOCO EM PROCESSOS ELETRÔNICOS E DIÁLOGO

Em discurso, o novo presidente destacou que tem como meta, à frente do TJES, a conclusão da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em todas as unidades judiciárias do Estado.

“Esse será o centro das atenções em torno do qual gravitarão os mais concentrados esforços, pois só essas ferramentas são capazes de nos dar capacidade de diagnosticarmos, com alto nível de segurança, os gargalos de nossas necessidades. Eliminarão distâncias e parte considerável da burocracia do serviço público que prestamos, propiciarão diminuirmos custos, otimizarão a utilização dos recursos disponíveis e preservação e interiorização do serviço prestado pelo Judiciário”, disse.

O desembargador Fabio Clem de Oliveira também frisou que vai prezar pelo diálogo e será "um coordenador do debate e um porta-voz das decisões do Tribunal Pleno, que rogará sempre pela participação de todos para a construção e consolidação de ideias."

"Dispensarei toda dedicação para fazer o melhor possível, pois não há soluções mágicas e nem planos mirabolantes para o complexo de demandas que o Poder Judiciário do Espírito Santo tem tido a necessidade de administrar, ora por razões orçamentárias, ora por razões fiscais”, concluiu.

PERFIL DO NOVO PRESIDENTE

Natural de Alto Rio Novo, Fabio Clem atua na magistratura desde setembro 1983, quando foi nomeado juiz substituto após aprovação em concurso. Antes disso, atuou como defensor público na Comarca de Mantenópolis.