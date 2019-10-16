Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assembleia Legislativa

Grupos pró e contra "ideologia de gênero" em escolas lotam Assembleia

Quando proposto inicialmente, no mês de fevereiro, o projeto foi considerado inconstitucional

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 11:47

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

16 out 2019 às 11:47
Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas da rede estadual Crédito: José Carlos Schaeffer
Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a  chamada "ideologia de gênero" nas escolas da rede estadual. O regime de urgência para apreciação do texto foi aprovado na última segunda-feira.
Quando proposto inicialmente, no mês de fevereiro, o projeto foi considerado inconstitucional. Depois de tramitar pela Casa, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao texto e pela votação do projeto.
Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas da rede estadual Crédito: José Carlos Schaeffer
De autoria do deputado Vandinho Leite (PSDB), a matéria prevê que "não é permitido ao poder público envolver-se no processo de amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, direcionar ou desviar o natural desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica do sexo".

Veja Também

Deputados arquivam projeto que proibia "ideologia de gênero" em escolas do ES

Para acompanhar a votação, grupos prós e contra o projeto lotam as galerias do plenário. Cartazes a favor do projeto mostram os dizeres "Família", "Escola sem partido", entre outros. Já na parte contra, são mostradas faixas pedindo a liberdade de expressão e da diversidade.
Contra o projeto, a deputada Iriny Lopes (PT) destacou a luta dos professores e a importância da diversidade. Assim como a parlamentar, o deputado Sergio Majeski (PSB) apontou a inconstitucionalidade do projeto e afirmou a discussão ser desnecessária, devendo ser tema de debate a falta de estrutura da educação.
Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas da rede estadual Crédito: José Carlos Schaeffer
Já o autor da proposta, deputado Vandinho Leite (PSDB), afirmou que "a extrema esquerda mente ao dizer que a ideologia de gênero não existe". O parlamentar ainda criticou o executivo, afirmando que o secretário da Casa Civil, Davi Diniz, estaria cooptando deputados para votar contra a matéria.
Líder do governo na casa, o deputado Enivaldo dos Anjos criticou a fala de Vandinho e apontou a inconstitucionalidade do projeto.
Deputados discursam e a votação deve ser realizada ainda pela manhã.

Veja Também

Raquel: escolas devem combater discriminação de gênero

Bolsonaro na Marcha para Jesus: "Ideologia de gênero é coisa do capeta"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados