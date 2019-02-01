Deputados do ES fazem últimas discussões para eleição da Mesa Diretora

Assembleia Legislativa, sede do Poder Legislativo do ES Crédito: Gazeta Online

Após tomarem posse na Assembleia Legislativa, na manhã desta sexta-feira (1º), os 30 deputados estaduais eleitos em 2018 permanecem na Casa para definir quem comandará o Poder Legislativo pelos próximos dois anos. Mas mesmo faltando poucas horas para a eleição, alguns dos nomes que comporão a nova Mesa Diretora da Casa permanecem indefinidos, ainda que os bastidores já deem uma ideia de como poderá ficar a nova composição.

Enquanto a reeleição do atual presidente Erick Musso (PRB) em chapa única é dada como certa, os nomes para as cadeiras de 1º e 2 secretários ainda esbarram em impasses. Pelos corredores comenta-se que a definição passará pelo crivo do governador Renato Casagrande (PSB). O socialista, que participará da cerimônia de posse, tem comandado as negociações em torno da Mesa ao lado do chefe da Casa Civil, Davi Diniz, e já teria seus favoritos.

A aposta é de que uma das vagas será de Luciano Machado (PV), de Guaçuí. Já o segundo posto pode ficar entre os nomes dos também novatos Adilson Espindula (PTB) e Emilio Mameri (PSDB). Este último, por fim, ainda é cotado para assumir a presidência da Comissão de Justiça da Casa.

RELEVÂNCIA

Consideradas as duas vagas mais relevantes dentro da hierarquia da Mesa Diretora – perdendo em importância apenas para a presidência – por terem poder de decisão, as cadeiras de 1º e de 2º secretários têm sido também as mais disputadas. Há algumas semanas, um acordo selado com o grupo de deputados novatos garantiu aos recém-chegados o direito de ocupá-las. Em troca disso, eles apoiariam a formação de uma chapa de consenso.

Mas a intensa disputa estaria provocando o descontentamento tanto entre os novatos (sete deles afirmaram estar interessados nas vagas) quanto entre alguns dos reeleitos. A busca por acordos é o que vem protelando as decisões.

REELEITOS



Quanto aos reeleitos, aos menos dois nomes surgem com força nos corredores da Assembleia para ocupar posições de destaque. Um deles é Marcelo Santos (PDT), cotado para ser o 1º vice-presidente da Casa. Já Enivaldo dos Anjos (PDT) poderá se tornar a partir de hoje o líder do governo casagrandista.