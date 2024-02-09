Deputado pagou chá revelação no 38° BI no ES com bateria de drone

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pagou o uso do espaço do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, com duas baterias para drone doadas à instituição militar. O Forte Francisco Xavier da Barra, que pertence ao 38º BI, foi palco do chá revelação do bebê do parlamentar, que contou com a presença, remota, do jogador Neymar. As informações foram apuradas pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, após pedidos feitos por Lei de Acesso à Informação.
O evento aconteceu em setembro do ano passado. Segundo o colunista, o valor cobrado pelo uso do espaço do Forte para eventos é de R$ 2 mil a cada quatro horas. Nikolas, porém, pagou o aluguel com duas baterias de drone do modelo DJI Mavic 2 Pro, que totalizaram R$ 3 mil. A negociação teria sido feita pela cerimonialista da festa.
No dia do chá revelação, o anúncio do sexo do bebê foi feito pelo craque da Seleção Brasileira que, na época, se preparava para enfrentar o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar gravou um vídeo a pedido da mulher do parlamentar, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti.
"Queria dizer que vocês não vão encontrar um amor maior que é ter um filho e que eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser grandes pais. E Nikolas, meu parceiro, eu sei que você me ama, que você gosta muito de mim. A Lívia sabe disso e ela que preparou para que eu falasse, sem saber o sexo. Então, meu irmão, parabéns que você vai ser papai de uma menina!", disse o jogador, no vídeo.
Deputado pagou com bateria de drone por chá revelação na área do 38º BI no ES
O deputado Nikolas Ferreira e a administração do 38º Batalhão de Infantaria foram demandados, mas ainda não responderam. O espaço segue aberto para manifestações.