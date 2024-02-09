Deputado pagou chá revelação no 38° BI no ES com bateria de drone

No dia do chá revelação, o anúncio do sexo do bebê foi feito pelo craque da Seleção Brasileira que, na época, se preparava para enfrentar o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar gravou um vídeo a pedido da mulher do parlamentar, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti.

"Queria dizer que vocês não vão encontrar um amor maior que é ter um filho e que eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser grandes pais. E Nikolas, meu parceiro, eu sei que você me ama, que você gosta muito de mim. A Lívia sabe disso e ela que preparou para que eu falasse, sem saber o sexo. Então, meu irmão, parabéns que você vai ser papai de uma menina!", disse o jogador, no vídeo.