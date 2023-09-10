No ES, Nikolas Ferreira descobre sexo do 1° filho com anúncio de Neymar

O jogador Neymar foi convocado para anunciar o sexo do bebê do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com a esposa, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orlett, em um chá revelação realizado neste domingo (10), em Vila Velha, no Espírito Santo. O camisa 10 da Seleção, que se prepara para enfrentar o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo na próxima terça-feira (12), gravou um vídeo a pedido da mulher do parlamentar.

"Queria dizer que vocês não vão encontrar um amor maior que é ter um filho e que eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser grandes pais. E Nikolas, meu parceiro, eu sei que você me ama, que você gosta muito de mim. A Lívia sabe disso e ela que preparou para que eu falasse, sem saber o sexo. Então, meu irmão, parabéns que você vai ser papai de uma menina!", disse o jogador, no vídeo.

O casal comemorou a notícia no Espaço Cultural Forte São Francisco Xavier da Barra, na área do 38º BI, onde ocorria a cerimônia, com a presença de amigos e familiares. Fumaça cor de rosa coloriu o segundo andar do forte, que conta com uma vista panorâmica da Baía de Vitória. A construção de 1702 foi restaurada e aberta ao público em maio deste ano.