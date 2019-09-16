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Alto risco

Deputado Euclério Sampaio sofre infarto em Vitória e está na UTI

Informação é do vereador de Vitória e primo do parlamentar, Denninho Silva. Deputado deve passar por cateterismo
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

16 set 2019 às 18:25

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 18:25

O deputado Euclério Sampaio sofreu infarto Crédito: Tati Belling/Ales
O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido), de 55 anos, sofreu um infarto na manhã desta segunda-feira (16) e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, em Vitória. "Ele ligou por volta de 7h da manhã dizendo 'estou passando mal, vou para o hospital'", conta o colega de plenário e amigo Marcelo Santos (PDT).
De acordo com o vereador da Capital Denninho Silva (PPS), que é primo de Euclério, o deputado queixou-se de dores no peito e dormência no braço. Já no hospital, foi submetido a exames e, à tarde, o infarto foi constatado. Ele está em observação na UTI e nesta terça (17) ou quarta-feira (18) pode ser submetido a um cateterismo.
> Deputados do ES ficam até quatro meses sem partido
"O médico disse que o caso dele é de alto risco por ser um paciente que já tem diagnóstico de infarto", relata Denninho, que acompanha o primo no hospital.
"Doze anos atrás ele teve um infarto, eu até estava com ele no dia. Por isso, teve que colocar pontes de safena", lembra. "Ele está tranquilo, mas apreensivo", resume. O vereador diz que Euclério está medicado, já não sente dor, está consciente e conversando.
De acordo com a assessoria do deputado, ele não chegou a ir à Assembleia nesta terça. "Ele passou mal ao chegar ao trabalho, mas num escritório, ele também é advogado", conta Denninho. 
> Leia também: Em sessão, deputados em silêncio sobre polêmica com Assumção no ES

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