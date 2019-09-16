Deputado Euclério Sampaio sofre infarto em Vitória e está na UTI

O deputado Euclério Sampaio sofreu infarto Crédito: Tati Belling/Ales

Euclério Sampaio (sem partido), de 55 anos, sofreu um infarto na manhã desta segunda-feira (16) e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, em Vitória. "Ele ligou por volta de 7h da manhã dizendo 'estou passando mal, vou para o hospital'", conta o colega de plenário e amigo Marcelo Santos (PDT). O deputado estadual(sem partido), de 55 anos, sofreu um infarto na manhã desta segunda-feira (16) e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, em Vitória. "Ele ligou por volta de 7h da manhã dizendo 'estou passando mal, vou para o hospital'", conta o colega de plenário e amigo(PDT).

De acordo com o vereador da Capital Denninho Silva (PPS), que é primo de Euclério, o deputado queixou-se de dores no peito e dormência no braço. Já no hospital, foi submetido a exames e, à tarde, o infarto foi constatado. Ele está em observação na UTI e nesta terça (17) ou quarta-feira (18) pode ser submetido a um cateterismo.

"O médico disse que o caso dele é de alto risco por ser um paciente que já tem diagnóstico de infarto", relata Denninho, que acompanha o primo no hospital.

"Doze anos atrás ele teve um infarto, eu até estava com ele no dia. Por isso, teve que colocar pontes de safena", lembra. "Ele está tranquilo, mas apreensivo", resume. O vereador diz que Euclério está medicado, já não sente dor, está consciente e conversando.