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Preso por estupro

Defesa de Durão quer imagens de acesso ao motel para provar consentimento

Deputado estadual aguarda decisão do desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, que retorna às atividades na segunda-feira

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:29

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:29
Luiz Durão deixa a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) após depor Crédito: Gazeta Online
A defesa do deputado estadual Luiz Durão (PDT) pretende juntar aos autos do processo no qual o parlamentar é acusado de estupro imagens do videomonitoramento da entrada e áreas comuns do motel onde houve o flagrante. O parlamentar foi flagrado saindo do estabelecimento, na Serra, com uma menina de 17 anos. Ele está preso desde o dia 4 de janeiro.
"Vamos requerer esses dados porque são provas que indicam se houve ou não conduta de consentimento. Certamente, imagens feitas na entrada e na saída indicam o estado de ânimo das pessoas ali filmadas. Isso, somando-se a outros meios de prova, pode ser uma evidência muito importante do consentimento ou não. O que escutamos do deputado é que em todo momento houve consentimento", declarou o advogado Jovacy Peter Filho.
Jovacy Peter Filho, advogado do deputado Crédito: Divulgação
Os advogados também pretendem incluir o histórico de ligações da mãe da adolescente para Luiz Durão. Conforme consta em depoimentos, foi a mulher quem pediu ao deputado uma carona para a filha dela, de Linhares a Vitória.
Para a defesa, a solicitação da mãe refuta a tese de temor da menina com a "fama de matador" do deputado. Também rebate, na visão da defesa, a acusação de premeditação do estupro, sustentada pela Procuradoria-Geral de Justiça na denúncia.
PRESO ATÉ SEGUNDA
Luiz Durão deve ficar preso pelo menos até segunda-feira. É que a defesa do deputado vai aguardar o desembargador relator Ewerton Schwab Pinto Junior retornar do recesso e analisar um pedido de revogação da prisão preventiva.
"A expectativa é privilegiar a Justiça local. Poderíamos, sim, entrar com um habeas corpus no STJ, mas isso retira da Justiça local a possibilidade de aplicar a justiça no caso concreto. Ainda sem entrar no mérito. Que ele (deputado) possa responder às acusações em contexto de razoabilidade. A liberdade, para ele, não é absurda. A gente acredita que privilegiar a decisão da Justiça local, promover o debate localmente, é o mais coerente", afirmou Jovacy Peter Filho.

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