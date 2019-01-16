Defesa de Durão quer imagens de acesso ao motel para provar consentimento

Luiz Durão deixa a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) após depor Crédito: Gazeta Online

A defesa do deputado estadual Luiz Durão (PDT) pretende juntar aos autos do processo no qual o parlamentar é acusado de estupro imagens do videomonitoramento da entrada e áreas comuns do motel onde houve o flagrante. O parlamentar foi flagrado saindo do estabelecimento, na Serra, com uma menina de 17 anos. Ele está preso desde o dia 4 de janeiro.

"Vamos requerer esses dados porque são provas que indicam se houve ou não conduta de consentimento. Certamente, imagens feitas na entrada e na saída indicam o estado de ânimo das pessoas ali filmadas. Isso, somando-se a outros meios de prova, pode ser uma evidência muito importante do consentimento ou não. O que escutamos do deputado é que em todo momento houve consentimento", declarou o advogado Jovacy Peter Filho.

Jovacy Peter Filho, advogado do deputado Crédito: Divulgação

Os advogados também pretendem incluir o histórico de ligações da mãe da adolescente para Luiz Durão. Conforme consta em depoimentos, foi a mulher quem pediu ao deputado uma carona para a filha dela, de Linhares a Vitória.

Para a defesa, a solicitação da mãe refuta a tese de temor da menina com a "fama de matador" do deputado. Também rebate, na visão da defesa, a acusação de premeditação do estupro, sustentada pela Procuradoria-Geral de Justiça na denúncia.

PRESO ATÉ SEGUNDA

Luiz Durão deve ficar preso pelo menos até segunda-feira . É que a defesa do deputado vai aguardar o desembargador relator Ewerton Schwab Pinto Junior retornar do recesso e analisar um pedido de revogação da prisão preventiva.