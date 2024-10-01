Debate TV Gazeta: candidatos à Prefeitura de Colatina confirmam presença e compartilham expectativas

Candidatos à Prefeitura de Colatina confirmaram presença no debate da TV Gazeta nesta quinta-feira (3) Crédito: Divulgação

TV Gazeta vai realizar nesta quinta-feira (3) o debate entre os candidatos à vai realizar nesta quinta-feira (3) o debate entre os candidatos à Prefeitura de Colatina nas Eleições 2024 . Quatro concorrentes foram convidados a participar, seguindo os critérios estabelecidos, e todos confirmaram presença. Eles falaram sobre as expectativas para o momento, em que poderão compartilhar suas propostas de governo e discutir sobre o futuro da cidade.

O encontro será realizado nos estúdios da Rede Gazeta, em Vitória, de forma simultânea com o debate entre os candidatos à prefeitura da capital. A transmissão do debate de Colatina acontecerá ao vivo pela televisão, no g1, Globoplay e no site de A Gazeta, logo após a novela 'Mania de Você'. A jornalista Rafaela Marquezini, apresentadora do Gazeta Meio Dia, será a mediadora.

Participam do debate os concorrentes que disputam o comando da cidade cujos partidos têm ao menos cinco representantes no Congresso Nacional, como prevê a Lei 9.504/97, que são:

Guerino Balestrassi (MDB)

Luciano Merlo (PL)

Renzo Vasconcelos (PSD)

Renata Marquesini (PSOL)

As regras do debate foram apresentadas no dia 13 de setembro e assinadas pelos representantes. Todos os presentes concordaram e as regras foram entregues à Justiça Eleitoral.

O g1 questionou todos os candidatos sobre quais são as expectativas para o debate. Confira qual foi o posicionamento de cada um deles:

Guerino Balestrassi (MDB)

“Minha história política está intensamente ligada com os debates da TV Gazeta, especialmente o do ano de 2000, ponto de virada daquela campanha e que culminou na minha primeira vitória como prefeito. Espero que o debate do dia 03 de outubro reflita bem o que foi a nossa campanha eleitoral: um espaço para a apresentação de propostas, ouvindo a população, com debate de ideias, sem ataques, fake news e promessas vazias. Meus parabéns à TV Gazeta por mais uma vez proporcionar ao eleitor colatinense a oportunidade de conhecer melhor os candidatos, contribuindo assim para a democracia e para a cidadania”

Luciano Merlo (PL)

“As expectativas para este debate final são extremamente positivas. Na eleição passada, não houve debate, o que, sem dúvida, me prejudicou, pois o eleitor colatinense valoriza esse momento tradicional para escolher o candidato mais preparado. Este debate é fundamental para que a população possa comparar propostas e analisar quem realmente está apto a promover as mudanças necessárias. Eu sou o único candidato de direita com reais chances de vitória que representa a verdadeira renovação para Colatina. Nunca ocupei um cargo público, mas estou mais do que preparado para transformar nossa cidade em uma referência de cidade inteligente, com mais segurança, saúde e educação para todos. Acredito que é através dessa nova perspectiva que podemos construir o futuro que Colatina merece”

Renzo Vasconcelos (PSD)

"Nossa expectativa é a mesma do povo de Colatina: debater ideias e propostas para recolocar nossa cidade nos trilhos do desenvolvimento. Esperamos que os demais candidatos cumpram com as regras impostas pela emissora, preservando a integridade não só dos próprios candidatos, mas do público que quer e merece um diálogo franco, aberto e producente".

Renata Marquesini (PSOL)

“A expectativa para o debate é alta, especialmente por ser uma oportunidade de alcançar os servidores públicos municipais, os trabalhadores e todos aqueles que desejam mudanças em Colatina. Este será um momento valioso para apresentarmos uma nova visão política, com propostas inovadoras e um compromisso genuíno de fazer a diferença. Como candidata que conhece profundamente a realidade de Colatina, estou preparada para apresentar ao povo colatinense um novo modelo de gestão moderno e eficiente, como nunca antes visto”

Estúdio da TV Gazeta em Vitória montado para os debates de 2024 Crédito: Fernando Madeira/Rede Gazeta

Segundo o editor-chefe da TV Gazeta e do g1 ES, Bruno Dalvi, os debates são uma tradição na TV Gazeta há 42 anos.

"É o ponto alto da eleição, um encontro decisivo esperado por candidatos e eleitores. O formato privilegia o embate direto entre os candidatos, despidos do marketing eleitoral, e acaba sendo uma oportunidade para o eleitor conhecer melhor quem pretende administrar a sua cidade. A televisão, como meio de comunicação de massa, exerce um papel crucial nesse processo, já que chega a casa, aos celulares e aos computadores de milhares de pessoas. E assim, leva a população informações relevantes e imparciais, fortalecendo a democracia e a escolha consciente do eleitor" Bruno Dalvi - Editor-chefe da TV Gazeta e do g1 ES

Conheça as regras do debate:

1- Critério de participação

O debate, que já foi realizado com os candidatos de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, acontece nesta quinta com os candidatos a prefeito de Vitória e Colatina que pertencem a partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme preconiza a Lei 9.504/97, e que não tenham impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum, para participar presencialmente. Não serão admitidas participações que não sejam presenciais.

O debate será dividido em quatro blocos:

1º bloco: perguntas com tema livre

2º bloco: perguntas com tema determinado

3° bloco: perguntas com tema livre

4º bloco: perguntas com tema determinado e Considerações Finais

2. Ordem das perguntas

A ordem em que os candidatos farão as perguntas foi sorteada na reunião com os representantes dos postulantes. Em cada bloco, cada candidato terá direito a fazer 1 (uma) pergunta.

Nos dois primeiros blocos de perguntas, cada candidato deverá responder apenas 1 (uma) vez. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos dois blocos seguintes de perguntas, os candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, 2 (duas) perguntas.

Os tempos de pergunta e resposta serão os mesmos em todos os blocos de tema livre ou determinado.

Os candidatos fazem pergunta, resposta, réplica e tréplica. E em seguida, tem as considerações finais.

3. Blocos com tema livre

Nos blocos de tema livre, o tema da pergunta é de livre escolha do candidato que vai perguntar.

Os candidatos fazem pergunta, resposta, réplica e tréplica.

Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar – e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco.

4. Blocos com tema determinado

Nos blocos de tema determinado, a produção do programa vai escolher 20 temas que estarão em uma urna no estúdio. Desses, apenas 10 serão escolhidos, por sorteio, durante o debate. Cada tema será sorteado uma única vez.

O mediador sorteia o tema sobre o qual será feita a pergunta de um candidato a outro.

O candidato que irá fazer a pergunta (sorteado anteriormente) é avisado pelo mediador e escolhe a quem vai perguntar.

Os tempos de participação dos candidatos serão os mesmos em todos os blocos.

Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar, de acordo com o sorteio realizado – e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco.

5. Candidato ausente

Se algum candidato convidado faltar ao debate, o seu lugar permanecerá vazio com uma placa que o identifique pelo nome. Na vez em que, pelo sorteio, faria a pergunta, seu lugar poderá ser mostrado com mais destaque e o mediador poderá lembrar que ele não compareceu ao debate.

Na primeira rodada de tema livre, e somente nela, os candidatos presentes, se quiserem, antes de escolher o candidato a quem farão a pergunta, poderão fazer, em 30 (trinta) segundos, a pergunta que fariam ao candidato que se ausentou. Depois de feita a pergunta, escolhem um candidato presente e segue-se a mecânica já descrita acima.

Em nenhuma hipótese a pergunta ou o comentário poderá conter ofensas pessoais ao candidato ausente. Se isto ocorrer, sua palavra será cortada imediatamente.

6. Direito de resposta

Os candidatos que se sentirem ofendidos pelas declarações dos adversários poderão solicitar direito de resposta. A organização do debate irá analisar o pedido e poderá conceder 1 (um) minuto ao candidato que se sentiu ofendido para que ele responda às ofensas.

Caso ainda haja oportunidade de resposta, réplica ou tréplica do candidato que se sentir ofendido, a TV Gazeta não concederá tempo adicional para exercício do direito de resposta.

Eleições 2024

As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão em 6 de outubro, com segundo turno marcado para 27 de outubro, se necessário. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.569 municípios do país. O Espírito Santo tem mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar.