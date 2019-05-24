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Maioria no STF

Daniela Mercury comemora criminalização da homofobia

"Estamos muito felizes. Vamos seguir com o ponto fundamental para mudarmos a cultura deste país", disse
Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

23 mai 2019 às 22:45

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 22:45

Daniela Mercury fala sobre vitória de criminalização da homofobia Crédito: Reprodução | Natalia Devens
A cantora Daniela Mercury esteve no plenário Supremo Tribunal Federal (STF), junto com a esposa, Malu Verçosa, para acompanhar o julgamento da criminalização da homofobia nesta quinta-feira (23).
A Corte discutiu a possibilidade de enquadramento da prática como crime de racismo, até que o Congresso Nacional legisle sobre o tema. Daniela foi recebida em audiência por alguns ministros no início da tarde, e acompanhou o debate na primeira fila.
> "Criminalização da homofobia é importante", diz Daniela Mercury
Campeã da Igualdade da Organização das Nações Unidas (ONU), posto criado pela entidade, e Embaixadora da Unicef no Brasil, Daniela Mercury é a porta-voz da defesa dos direitos humanos das pessoas LGBT no Brasil. No final do julgamento, que já definiu maioria a favor da criminalização, com o voto de 6 ministros, Daniela, emocionada, comentou o resultado.
VEJA VÍDEO
"Conseguimos seis votos! Isso significa que nós conseguimos nessa sessão toda a afirmação que precisávamos para criminalizar a homofobia. É um processo longo e complexo, mas essa já é uma grande vitória. Vim aqui hoje para contribuir com esse espírito de luta. Estamos muito felizes. Vamos seguir com o ponto fundamental para mudarmos a cultura deste país", comemorou.

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