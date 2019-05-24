Daniela Mercury comemora criminalização da homofobia

A Corte discutiu a possibilidade de enquadramento da prática como crime de racismo, até que o Congresso Nacional legisle sobre o tema. Daniela foi recebida em audiência por alguns ministros no início da tarde, e acompanhou o debate na primeira fila.

Campeã da Igualdade da, posto criado pela entidade, e Embaixadora da Unicef no Brasil, Daniela Mercury é a porta-voz da defesa dos direitos humanos das pessoas LGBT no. No final do julgamento, que já definiu maioria a favor da criminalização, com o voto de 6 ministros, Daniela, emocionada, comentou o resultado.

"Conseguimos seis votos! Isso significa que nós conseguimos nessa sessão toda a afirmação que precisávamos para criminalizar a homofobia. É um processo longo e complexo, mas essa já é uma grande vitória. Vim aqui hoje para contribuir com esse espírito de luta. Estamos muito felizes. Vamos seguir com o ponto fundamental para mudarmos a cultura deste país", comemorou.