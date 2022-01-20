Com resultado negativo para covid-19, Moro volta à campanha presencial

O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) confirmou nesta quinta-feira, 20, via redes sociais, que testou negativo para covid-19. Apesar do resultado, o pré-candidato para Presidência da República afirmou que, por cautela, seguirá o isolamento, e que retornará só na segunda-feira à campanha em eventos presenciais.

Recuperado da Covid-19, Moro retomará com a campanha presencial nos próximos dias Crédito: Saulo Rolim | Podemos

"Testei negativo para covid, então o vírus foi superado sem maiores problemas graças às vacinas", publicou no Twitter. "Seguirei por cautela no protocolo de isolamento e retomo os compromissos presenciais na segunda-feira com o Flow Podcast".