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Corrida presidencial

Com resultado negativo para covid-19, Moro volta à campanha presencial

Mesmo tendo testado positivo para covid, o ministro não deixou de conceder entrevistas de forma remota durante toda a semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2022 às 11:31

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 11:31

O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) confirmou nesta quinta-feira, 20, via redes sociais, que testou negativo para covid-19. Apesar do resultado, o pré-candidato para Presidência da República afirmou que, por cautela, seguirá o isolamento, e que retornará só na segunda-feira à campanha em eventos presenciais.
O ex-juiz Sérgio Moro
Recuperado da Covid-19, Moro retomará com a campanha presencial nos próximos dias Crédito: Saulo Rolim | Podemos
"Testei negativo para covid, então o vírus foi superado sem maiores problemas graças às vacinas", publicou no Twitter. "Seguirei por cautela no protocolo de isolamento e retomo os compromissos presenciais na segunda-feira com o Flow Podcast".
Mesmo tendo testado positivo para covid, o ministro não deixou de conceder entrevistas de forma remota durante toda a semana, quando tentou antagonizar tanto com o presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que encabeçam as pesquisas eleitorais para as eleições deste ano.

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