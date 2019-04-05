Clima inoportuno motivou adiamento sobre prisão após 2ª instância

A decisão do STF nessas ações deve ter um caráter mais definitivo e não vai ficar sendo revista com frequência. E para o STF, o momento agora é inoportuno para tomar um posicionamento como esse. Isso porque há menos de um mês, quando houve a decisão de deixar o julgamento de crime de caixa dois com a Justiça Eleitoral, foi alvo de uma série de críticas, de que a Corte seria contra a Lava Jato, que é uma operação bem vista pela sociedade. Se em menos de um mês o Supremo julga a polêmica em torno da prisão após segunda instância e reverte sua tese, seria criticado com intensidade ainda maior, de quem tenta encerrar a operação. Outro ponto é a influência possível no caso do Lula, que está na iminência de ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para o STF, é mais conveniente esperar o STJ se posicionar primeiro sobre seu réu mais famoso. Diante dessas pressões, o Supremo talvez tenderia a não mudar o entendimento atual e definir, de uma vez por todas, a possibilidade de prisão após a segunda instância, que é a tese contrária à defendida pela OAB. É possível que este tenha sido o motivo da iniciativa da entidade, que teve receio de “derrota” devido a conjuntura desfavorável, já que a razão oficial apresentada pela OAB é pouco plausível.