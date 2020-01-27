Chuva faz aliado de Hartung sentar-se à mesa com Casagrande

Reunião entre o governador Renato Casagrande e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavavo Canuto Crédito: Hélio Filho/Secom

Erramos: Na primeira versão desta reportagem, publicada às 19h06 desta segunda-feira (27), estava incorreto o período no qual Lelo Coimbra foi vice de Paulo Hartung. A informação correta foi publicada às 9h08 desta terça-feira (28).

O emedebista  que foi vice-governador e secretário estadual de Educação no primeiro mandato (2003  2006) de Paulo Hartung (sem partido)  é atualmente secretário especial do Desenvolvimento Social, dentro do Ministério da Cidadania, pasta comandada por Osmar Terra (MDB). Inicialmente, a presença de Lelo não estava prevista na reunião. Ele, segundo fontes do governo estadual, se colocou à disposição do governador, que não viu problemas em convidá-lo à mesa como representante do Ministério da Cidadania.

O arranjo foi, nitidamente, de última hora, a julgar pela posição desalinhada da cadeira de Lelo, que nem sequer fazia parte do conjunto da mesa. O emedebista sentou-se entre o governador Casagrande e a vice Jaqueline Moraes (PSB). O ato não passou em branco por quem estava na sala. Alguns presentes, reservadamente, disseram ter visto ali um gesto de aproximação.

Para Lelo, contudo, o foco do encontro foi mesmo as políticas a serem desenvolvidas para a reconstrução das cidades do Sul do Estado após as chuvas. "Faço parte de uma Central de Monitoramento montada entre os ministérios em Brasília para ajudar as vítimas das chuvas no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Fui lá para dar minha contribuição. A reunião foi totalmente voltada para ajudar as vítimas", afirmou o emedebista.