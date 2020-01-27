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Reunião no gabinete

Chuva faz aliado de Hartung sentar-se à mesa com Casagrande

Ex-vice de Hartung e aliado histórico do ex-governador, Lelo Coimbra, hoje secretário no Ministério da Cidadania, estava ao lado de Casagrande em reunião no gabinete do governador. Cena chamou a atenção de agentes políticos e foi vista como um gesto de aproximação

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 20:06
Reunião entre o governador Renato Casagrande e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavavo Canuto Crédito: Hélio Filho/Secom
Erramos: Na primeira versão desta reportagem, publicada às 19h06 desta segunda-feira (27), estava incorreto o período no qual Lelo Coimbra foi vice de Paulo Hartung. A informação correta foi publicada às 9h08 desta terça-feira (28).
Uma cena inusitada chamou a atenção de agentes políticos capixabas no último domingo (27), durante a reunião entre o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o governador Renato Casagrande (PSB), no gabinete do chefe do Executivo estadual. O tema do encontro, que contou com secretários estaduais e outras autoridades, eram os planos de ação para ajudar as vítimas da chuva no Sul do Estado. Paralelamente a isso, também se destacou a forma como o ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB) se posicionou na mesa do local.
O emedebista  que foi vice-governador e secretário estadual de Educação no primeiro mandato (2003  2006) de Paulo Hartung (sem partido)  é atualmente secretário especial do Desenvolvimento Social, dentro do Ministério da Cidadania, pasta comandada por Osmar Terra (MDB). Inicialmente, a presença de Lelo não estava prevista na reunião. Ele, segundo fontes do governo estadual, se colocou à disposição do governador, que não viu problemas em convidá-lo à mesa como representante do Ministério da Cidadania.
O arranjo foi, nitidamente, de última hora, a julgar pela posição desalinhada da cadeira de Lelo, que nem sequer fazia parte do conjunto da mesa. O emedebista sentou-se entre o governador Casagrande e a vice Jaqueline Moraes (PSB). O ato não passou em branco por quem estava na sala. Alguns presentes, reservadamente, disseram ter visto ali um gesto de aproximação.

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Para Lelo, contudo, o foco do encontro foi mesmo as políticas a serem desenvolvidas para a reconstrução das cidades do Sul do Estado após as chuvas. "Faço parte de uma Central de Monitoramento montada entre os ministérios em Brasília para ajudar as vítimas das chuvas no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Fui lá para dar minha contribuição. A reunião foi totalmente voltada para ajudar as vítimas", afirmou o emedebista.
Nesta segunda-feira (27), Lelo anunciou que o ministério vai ampliar o auxílio aos atingidos pelas enchentes. Os quatro municípios que tiveram situação de calamidade pública homologada pela Defesa Civil nacional  IconhaAlfredo ChavesRio Novo do Sul e Vargem Alta  vão receber um auxílio de R$ 400 por morador atingido. Além disso, também serão antecipados os pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e disponibilizados empréstimos sem juros e parcelados em 36 vezes para os beneficiários desta modalidade.
Reunião entre o governador Renato Casagrande e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavavo Canuto Crédito: Hélio Filho/Secom

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