Casagrande sanciona gratificação para servidores de deputados do ES

Fachada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Renato Casagrande (PSB), sancionou, nesta quinta-feira (08), a lei que cria uma gratificação de R$ 1 mil para servidores dos gabinetes dos deputados estaduais. O governador do Espírito Santo,, sancionou, nesta quinta-feira (08), a lei que cria umados gabinetes dos deputados estaduais.

Assembleia Legislativa e aprovado pela Casa, também reduz o valor da cota parlamentar em R$ 1,5 mil. Resolução do Legislativo já diminuiu a cifra de R$ 4,5 mil para R$ 3 mil mensais. A ideia é que isso represente uma economia capaz de compensar o pagamento da gratificação. O texto, de autoria da Mesa Diretora dae aprovado pela Casa, também reduz o valor da cota parlamentar em R$ 1,5 mil. Resolução do Legislativo já diminuiu a cifra de R$ 4,5 mil para R$ 3 mil mensais. A ideia é que isso represente uma economia capaz de compensar o pagamento da gratificação.

No entanto, é algo que não necessariamente vai se dar na prática, já que atualmente os parlamentares já não gastam o valor integral da cota.

Apenas em maio, o gasto total, que poderia chegar a R$ 126 mil, foi de R$ 78,6 mil, ou seja, 62,4% do total. Além disso, neste mesmo mês 19 deputados gastaram menos de R$ 3 mil, valor do novo teto estipulado.

Como cada deputado poderá contemplar um de seus funcionários de gabinete por mês, a despesa fixa com o pagamento do novo benefício pode chegar a R$ 30 mil mensais. São impedidos de receber a verba somente ocupantes dos cargos de supervisor geral, assessores externos e motorista. Essas regras foram definidas em resolução da própria Assembleia, que não depende de sanção do governador.

criação de 307 cargos comissionados para o Ministério Público Estadual (MPES), que também receberam a chancela de Casagrande. O governador vetou, no entanto, o pagamento de 13º de auxílio-alimentação aos servidores do MPES. A criação da gratificação foi um dos projetos com aprovação relâmpago no mês passado pouco antes do recesso parlamentar. Na ocasião, a Assembleia aprovou também a, que também receberam a chancela de Casagrande. O governador vetou, no entanto, o pagamento de 13º de auxílio-alimentação aos servidores do MPES.

ENTENDA

Cada deputado poderá pagar R$ 1 mil por mês a um funcionário de gabinete que se destaque na função de "representação parlamentar".

Valores

Se todos os deputados quiserem pagar o benefício, o valor da despesa fixa mensal chegaria a R$ 30 mil. Em um ano, ela seria de R$ 360 mil.

Desconto nas cotas

A ideia não é criar uma nova despesa, mas sim retirar esse valor das cotas parlamentares, que passam de R$ 4,5 mil para R$ 3 mil para cada deputado. A Assembleia diz que isso renderia R$ 180 mil de economia.

Cotas não são gastas integralmente