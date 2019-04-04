Governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

Renato Casagrande (PSB) reuniu os deputados estaduais em um almoço no Palácio Anchieta nesta quarta-feira (03) para “alinhar” a sintonia entre o funcionamento dos Poderes. De acordo com parlamentares que participaram do evento, o assunto principal girou em torno de projetos e propostas que o chefe do Executivo estadual pretende enviar à Assembleia Legislativa. O governadorreuniu os deputados estaduais em umno Palácio Anchieta nesta quarta-feira (03) para “alinhar” a sintonia entre o funcionamento dos Poderes. De acordo com parlamentares que participaram do evento, o assunto principal girou em torno de projetos e propostas que o chefe do Executivo estadual pretende enviar à

“Foi um almoço para alinhar os Poderes. Foram colocadas propostas do governo para nós trabalharmos sempre em comunhão”, destacou o deputado Torino Marques (PSL).

A fartura do cardápio - que incluiu bacalhau, carne de porco, macarrão e batatas - foi repetida em termos de propostas. Segundo José Esmeraldo (MDB), Casagrande discutiu projetos que serão encaminhados ao Legislativo, especialmente na área da Saúde.

Your browser does not support the audio element. Casagrande reúne deputados para discutir projetos do governo

O deputado não detalhou o conteúdo das propostas, mas ressaltou: “O clima foi normal, tranquilo, os deputados se mantiveram dentro de um ambiente como tem que ser, com respeito”. Hudson Leal (PRB), que também marcou presença no almoço, disse o mesmo.

FALTARAM

Não estiveram presentes no almoço os deputados Rafael Favatto (Patriota), Marcos Mansur (PSDB), Lorenzo Pazolini (sem partido) e Theodorico Ferraço (DEM). Todos justificaram a ausência em função de conflito com outras agendas. Com exceção de Favatto, que não foi encontrado pela reportagem.

pela indicação de membros do PSB para cargos do governo quanto pela dificuldade de articulação com as secretarias estaduais. Já Theodorico mantém-se afastado do governador e do presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), desde o início do novo mandato. No entanto, a lista de faltantes inclui deputados - a exemplo de Pazolini, Mansur e Favatto - que já fizeram críticas expressas ao governo Casagrande nas últimas semanas tantopara cargos do governo. Já Theodorico mantém-se afastado do governador e do presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), desde o início do novo mandato.