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Cosud

Casagrande cria lei que oficializa entrada do ES em bloco do Sul e Sudeste

Para Renato Casagrande, a entrada do Espírito Santo no Cosud fortalece a integração com os Estados dessas regiões; lei será publicada nesta terça-feira, no Diário Oficial do Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 ago 2023 às 20:07

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 20:07

governador do Espírito Santo, Renato Casagrande participa de evento em comemoração aos 65 anos da Findes
Renato Casagrande no evento em comemoração aos 65 anos da Findes Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo formalizou, por meio de lei, a sua participação no Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Consud), entidade que reúne os sete Estados das duas regiões do Brasil. 
A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14) pelo governador Renato Casagrande. A lei será publicada nesta terça-feira (15), no Diário Oficial. Para o governador, a oficialização da entrada do Espírito Santo no Cosud fortalece a integração com os Estados do Sul e Sudeste.
"Juntos, buscaremos desenvolvimento, compartilhamento de ideias e soluções para enfrentar os desafios das nossas regiões e do país", destacou.

Divergência com Zema

No início do mês, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou, em entrevista, que tem intenção de reunir forças do Sul e Sudeste contra Estados do Nordeste e demais regiões do país. O objetivo do governador mineiro seria para evitar perdas econômicas dos Estados. 
Diante da declaração de Zema, Casagrande (PSB) se manifestou em redes sociais, se opondo a esse posicionamento do colega mineiro. O socialista ressaltou que se trata de uma opinião de Zema.
"O ES participa do Cosud para que ele seja um instrumento de colaboração para o desenvolvimento do Brasil e um canal de diálogo com as demais regiões", chegou a dizer na época do governador em rede social.

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Na mais recente reunião do Cosud, realizada em Belo Horizonte (MG), no início do mês de junho, Zema já havia sido alvo de críticas depois que ressaltou, no discurso de abertura da reunião, uma suposta superioridade do grupo

O Consud

O Consórcio de Integração Sul e Sudeste — Cosud —foi criado em Belo Horizonte (MG), no dia 16 de março de 2019. O objetivo principal é consolidar a agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste, com temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais.
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