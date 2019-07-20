Cármen, Maia e Alcolumbre estarão na mesa do Lidera

A ministra Cármen Lúcia Crédito: Nelson Jr. / STF

O evento acontece no próximo dia 5 de agosto. Cármen, Maia e Alcolumbre participam do painel 'Contexto e Transformação na Economia, Política e Justiça Brasileira'.

Pela primeira vez, o evento poderá ser acompanhado por pessoas de fora da rede de lideranças da Estudar: 150 jovens serão selecionados para participar presencialmente das atividades, em São Paulo, e também haverá transmissão online aberta ao público.

Já passaram pelo evento do Lidera personalidades e celebridades como Claudia Costin, Leila Vélez, Luciano Huck, Marcelo Tas e Rachel Maia.

Para este ano, já estão confirmados o professor da Universidade de Harvard, palestrante internacional e autor dos livros Pipeline da Liderança e Execução, Ram Charan, além de Angela Duckworth, autora de Garra e professora da Universidade da Pensilvânia, e o técnico Bernardinho.

Os jovens selecionados para participar terão acesso às histórias de liderança, aos profissionais que são referências em diversos segmentos do mercado e aos conteúdos de qualidade relacionados a áreas como tecnologia e inovação.

O Lidera também será transmitido online.