João Paganini foi eleito prefeito de Iconha em 2012 e reeleito em 2016 Crédito: Redes sociais

As informações foram disponibilizadas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , que coleta e divulga as candidaturas e contas eleitorais dos candidatos, o Divulgacand. Todos os interessados em um cargo eletivo devem apresentar, junto à solicitação de registro da candidatura, uma declaração de bens.

Como já participou de outras três corridas eleitorais, Paganini, de 84 anos, fez a declaração outras vezes, o que permite observar o crescimento do valor total dos bens dele ao longo do tempo.

Your browser does not support the audio element. Candidato mais rico do ES tem R$ 23 milhões em bens; veja lista

Em 12 anos, o patrimônio aumentou mais de sete vezes. Em relação à primeira declaração de bens, feita em 2008, quando concorreu ao cargo de vice-prefeito, o valor atual é quase 14 vezes maior. Naquele ano, o candidato tinha R$ 1.690.800,00.

Agora, a maior responsável pela riqueza de Paganini é a participação societária em uma empresa da família. O candidato detém 35% do capital social da organização, o que representa R$ 10,5 milhões. Os outros sócios do negócio são os dois irmãos do candidato.

A empresa milionária é a transportadora Jolivan. Em 2016, na última declaração do candidato, as “cotas de capital da empresa” somavam apenas R$ 2,8 milhões no patrimônio do postulante. De acordo com fontes ligadas ao político, Paganini passou a ter participação nos lucros do negócio, o que justifica o crescimento do valor. Já outras empresas que constavam nas declarações anteriores – Paganini Comércio e Representações de Café e Paganini Material de Construção – encerraram suas atividades.

Entre os demais bens declarados pelo candidato, constam seis partes de terrenos que somam pouco mais de R$ 3,670 milhões; investimentos, que representam cerca de R$ 5,42 milhões; R$ 3,4 milhões em ações; outra participação societária no valor de R$ 292 mil e depósitos em poupança que somam pouco mais de R$ 8 mil.

Os candidatos mais ricos do ES

A Gazeta fez um levantamento para identificar os 20 candidatos mais ricos do Estado. João Paganini tem quase R$ 2,5 milhões a mais do que o segundo colocado, o candidato a prefeito de fez um levantamento para identificar os 20 candidatos mais ricos do Estado. João Paganini tem quase R$ 2,5 milhões a mais do que o segundo colocado, o candidato a prefeito de Vitória Du (Avante). Já os últimos da lista, os candidatos a prefeito de Aracruz Gubio Heringer (PMB) e a vereador de Guarapari Mateus do Ferro Velho (União Brasil) declararam R$ 6 milhões em bens cada um.

Entre os postulantes com maiores patrimônios, sete são candidatos a prefeito, cinco a vice-prefeito e oito a vereador. Em relação aos partidos, quatro dos políticos mais ricos concorrem pelo PP. Podemos, PSDB e PL tem três postulantes na lista cada um e Avante, MDB, PSB, PRD, DC, PMB e União Brasil têm apenas um.