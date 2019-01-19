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Filho do presidente

Bolsonaro recebe visita de Flávio Bolsonaro no Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro deve viajar no domingo à noite para Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial

Publicado em 

19 jan 2019 às 18:01

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 18:01

Bolsonaro recebe visita de Flávio Bolsonaro no Palácio da Alvorada Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), deixou por volta das 14h Palácio da Alvorada, após visita ao pai. O presidente Jair Bolsonaro deve viajar no domingo à noite para Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial.
> Flávio Bolsonaro diz que teve sigilo bancário quebrado de forma ilegal
Na sexta, em entrevista gravada ao Jornal da Record, Flávio afirmou que quanto mais seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz "demora" para esclarecer acusações, mais ele o prejudica. O senador eleito também acusou o Ministério Público (MP) do Rio de investigá-lo ocultamente desde meados de 2018. Segundo ele, o MP se utilizou de "vários atos ilegais, sem a devida autorização judicial", para investigá-lo.
Queiroz é alvo de investigação sobre movimentações financeiras atípicas detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Também ontem à noite, o Jornal Nacional, da TV Globo, publicou reportagem apontado que trecho de um relatório do Coaf mostra que em um mês quase 50 depósitos em dinheiro foram feitos numa conta de Flávio Bolsonaro. A suspeita, segundo a reportagem, é que funcionários dos gabinetes devolviam parte dos salários, numa operação conhecida como "rachadinha".
> Eduardo Bolsonaro posta vídeo com crítica à MP em relação a Flávio

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