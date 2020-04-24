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Crise no Planalto

Bolsonaro evita comentar demissão na PF e diz que 'imprensa errou tudo'

No final da manhã, Sergio Moro anunciou que vai entregar o cargo após mudança na Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 12:28

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 12:28

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Horas após o Diário Oficial da União (DOU) confirmar a saída de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro se recusou a comentar a demissão ao deixar o Palácio do Alvorada na manhã desta sexta-feira (24,) e rebateu dizendo que a imprensa "errou tudo" no dia anterior. 
Na quinta-feira, após ser avisado pelo presidente que Valeixo seria demitido, o ministro Sergio Moro (Justiça) disse a diversos interlocutores do governo que avaliaria se seguiria no cargo caso o chefe da PF fosse trocado. No final da manhã,  Sergio Moro anunciou que vai entregar o cargo. Nos bastidores, ministros do Palácio do Planalto passaram a agir para tentar evitar a saída de Moro e encontrar um nome para a Polícia Federal que satisfizesse ambos. O substituto de Valeixo ainda não foi anunciado.
"Imprensa, vocês erraram tudo no dia de ontem", disse Bolsonaro aos repórteres, após cumprimentar apoiadores.

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