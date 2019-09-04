Bolsonaro: "JN não tem mais teta e Globo é uma empresa ditatorial"

, plataforma online alinhada ao presidente. "Olha só imprensa brasileira, vocês falam tanto em ditadura. Ela [ditadura] se prima, entre outras coisas, por fechamento de jornais, rádio e televisões. A TV Globo nasceu em 1965, é uma empresa então ditatorial", disse Bolsonaro.

"A [revista] Veja nasceu em 1968. Agora o JN se prestou, como não tem mais teta, não estão mamando mais, não tem mais propaganda oficial do governo. O esporte agora é me atacar. Não vão conseguir, o couro aqui é grosso", complementou o presidente.