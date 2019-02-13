Bancada evangélica reage à pauta de costumes do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Supremo Tribunal Federal provocou reação de parlamentares da bancada evangélica. Nesta terça-feira (12), em reunião com o presidente da Corte, Dias Toffoli, eles pressionaram para que o julgamento sobre criminalização da homofobia, marcado para esta quarta-feira (13), fosse adiado. A pauta de costumes prevista para ir a julgamento noprovocou reação de parlamentares da bancada evangélica. Nesta terça-feira (12), em reunião com o presidente da, eles pressionaram para que o julgamento sobre criminalização da, marcado para esta quarta-feira (13), fosse adiado.

Congresso em um momento em que parlamentares se mobilizam contra o chamado “ativismo judicial”. Toffoli manteve as ações na pauta, mas auxiliares do STF temem que a discussão abra uma crise com oem um momento em que parlamentares se mobilizam contra o chamado “ativismo judicial”.

Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), desengavetou projeto que proíbe o aborto em qualquer situação, o que tornaria mais rígida a legislação atual. A proposta, que havia sido arquivada, volta à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para ser discutida. Enquanto isso, no, o presidente da Casa,(DEM-AP), desengavetou projeto que proíbe o aborto em qualquer situação, o que tornaria mais rígida a legislação atual. A proposta, que havia sido arquivada, volta à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para ser discutida.

Major Olímpio (SP). “O projeto deve ir para as comissões, ter o debate, colocar o País para discutir, mas não entrarmos nesse processo de avestruzamento, que é enfiar a cabeça debaixo da terra e dizer que não vamos tomar conhecimento, e depois ficarmos dizendo: ‘Olha, o Supremo foi lá e interpretou’”, disse o líder do PSL no Senado,(SP).

A iniciativa tem como objetivo se antecipar a outro julgamento no STF, previsto para maio, em que os ministros analisarão ação que tenta abrir mais uma condição para aborto legal no País, incluindo a possibilidade a grávidas infectadas com zika.

Atualmente, a interrupção da gravidez só é permitida em caso de violência sexual, se há risco de vida para a mãe ou se o feto é anencéfalo. Defensores da medida dizem que a PEC não afeta estes casos, apenas veda novas exceções, como a que será discutida no STF.

Para Alcolumbre, a proposta não é uma afronta ao Supremo. “O Senado está trabalhando como poder instituído”, disse.

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