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Eleições 2022

Audifax Barcelos vota na Serra: "Estou animado, empolgado"

Candidato votou na Emef Dr. Helio Ferraz, ao lado da esposa Mara Barcellos; no local, ele agradeceu o apoio de eleitores e afirmou estar com o sentimento de "dever cumprido"

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 10:05

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 out 2022 às 10:05
Audifax Barcelos (Rede) vota na Serra
Audifax Barcelos (Rede) votou no bairro Hélio Ferraz, na Serra Crédito: Beatriz Heleodoro
O candidato ao governo do Espírito Santo Audifax Barcelos, da Rede, votou na manhã deste domingo (10) na Emef Dr. Helio Ferraz, no bairro Hélio Ferraz, na Serra.  
Ao lado da esposa Mara Barcellos, que também votou no local, ele agradeceu o apoio de eleitores e disse estar confiante. "Dever cumprido. Estou feliz, animado, empolgado e muito confiante. Saio daqui muito feliz, de verdade”, ressaltou. 
O político ainda destacou o próprio desempenho na campanha eleitoral deste ano: “Principalmente nos debates, foi importante. Nas entrevistas, nas sabatinas. Foi um momento muito rico, particularmente, para mim. Onde a gente pôde expor nossas propostas com mais tranquilidade, com mais clareza. Então, eu entendo que foi muito importante”.
Audifax Barcelos (Rede) na Escola Hélio Ferraz esperando a esposa Mara Barcellos votar
Audifax na Escola Hélio Ferraz esperando a esposa Mara Barcellos votar Crédito: Beatriz Heleodoro
Essa foi a primeira vez do candidato votando no bairro Hélio Ferraz, já que, antigamente, votava em Serra Sede. Após a votação, Audifax ficará com a esposa e os filhos para aguardar a apuração dos votos.
Candidato da Rede para o governo do Espírito Santo, Audifax Barcelos é formado em Administração e Economia pela Ufes. Aos 57 anos, acumula experiência em passagens pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha e governo do Estado, além de ter sido eleito deputado federal. Na Serra, foi prefeito por três mandatos, de 2005 a 2008 e, depois, de 2013 a 2020. Casado, pai de dois filhos, é membro da Primeira Igreja Batista de Vitória.

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