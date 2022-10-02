Audifax Barcelos vota na Serra: "Estou animado, empolgado"

Audifax Barcelos (Rede) votou no bairro Hélio Ferraz, na Serra Crédito: Beatriz Heleodoro

O candidato ao governo do Espírito Santo Audifax Barcelos, da Rede, votou na manhã deste domingo (10) na Emef Dr. Helio Ferraz, no bairro Hélio Ferraz, na Serra.

Ao lado da esposa Mara Barcellos, que também votou no local, ele agradeceu o apoio de eleitores e disse estar confiante. "Dever cumprido. Estou feliz, animado, empolgado e muito confiante. Saio daqui muito feliz, de verdade”, ressaltou.

O político ainda destacou o próprio desempenho na campanha eleitoral deste ano: “Principalmente nos debates, foi importante. Nas entrevistas, nas sabatinas. Foi um momento muito rico, particularmente, para mim. Onde a gente pôde expor nossas propostas com mais tranquilidade, com mais clareza. Então, eu entendo que foi muito importante”.

Audifax na Escola Hélio Ferraz esperando a esposa Mara Barcellos votar Crédito: Beatriz Heleodoro

Essa foi a primeira vez do candidato votando no bairro Hélio Ferraz, já que, antigamente, votava em Serra Sede. Após a votação, Audifax ficará com a esposa e os filhos para aguardar a apuração dos votos.