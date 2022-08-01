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Imprensa

Associações lançam nota em defesa da liberdade de imprensa e democracia

Abert, Aner e ANJ destacam, em documento, a importância da transparência democrática para a missão jornalística
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2022 às 20:04

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 20:04

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) lançam nesta terça-feira (2) uma nota em defesa da democracia e de dois dos seus pressupostos: a liberdade de imprensa e o respeito aos resultados eleitorais.
Um dos pontos que a nota destaca é “a importância da atividade ampla e independente da imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democracias”.
ANJ: Democracia e Liberdade de Imprensa
Associações de Jornalismo: carta em favor da democracia e da liberdade de imprensa Crédito: ANJ
A carta, que será divulgada em sincronia pelos associados das três entidades, ainda lembra que a "missão jornalística" só pode ser levada aos brasileiros com abrangência e transparência exigidas pela democracia em "ambientes de liberdade política, de solidez das instituições e de pleno respeito à Constituição".
"Com base em seus princípios de defesa das liberdades de imprensa, de opinião e informação, Abert, Aner e ANJ vêm a público reafirmar seu compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas das eleições, referendadas por uma Justiça Eleitoral cuja atuação tem sido reconhecida internacionalmente”, diz o documento.
A carta em defesa da democracia  e da liberdade, assinada por associações de empresas de jornalismo, será divulgada uma semana depois de virem a público outros dois manifestos semelhantes, que devem ser lidos no dia 11 de agosto, em evento no Largo do São Francisco, em São Paulo, onde fica a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
Uma das cartas é organizada por banqueiros e empresários ligados à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A outra já recebeu mais de 600 mil assinaturas e tem a coordenação de juristas ligados à Faculdade de Direito da USP, com o apoio de artistas, políticos e representantes da sociedade civil.

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