Associações lançam nota em defesa da liberdade de imprensa e democracia

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) lançam nesta terça-feira (2) uma nota em defesa da democracia e de dois dos seus pressupostos: a liberdade de imprensa e o respeito aos resultados eleitorais.

Um dos pontos que a nota destaca é “a importância da atividade ampla e independente da imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democracias”.

Associações de Jornalismo: carta em favor da democracia e da liberdade de imprensa Crédito: ANJ

A carta, que será divulgada em sincronia pelos associados das três entidades, ainda lembra que a "missão jornalística" só pode ser levada aos brasileiros com abrangência e transparência exigidas pela democracia em "ambientes de liberdade política, de solidez das instituições e de pleno respeito à Constituição ".

"Com base em seus princípios de defesa das liberdades de imprensa, de opinião e informação, Abert, Aner e ANJ vêm a público reafirmar seu compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas das eleições, referendadas por uma Justiça Eleitoral cuja atuação tem sido reconhecida internacionalmente”, diz o documento.

A carta em defesa da democracia e da liberdade, assinada por associações de empresas de jornalismo, será divulgada uma semana depois de virem a público outros dois manifestos semelhantes, que devem ser lidos no dia 11 de agosto, em evento no Largo do São Francisco, em São Paulo, onde fica a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).