As perguntas sem resposta no caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro

Fabrício de Queiroz, ex-assessor do deputado estadual do Rio e senador eleito Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução | SBT

Mais de um mês depois de vir à tona relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf ) com movimentação atípica na conta de Fabrício de Queiroz , ex-assessor do deputado estadual do Rio e senador eleito Flávio Bolsonaro, ainda faltam esclarecimentos sobre o caso. Veja abaixo as perguntas ainda sem respostas.

Por que Fabrício de Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão no intervalo de um ano?

O que já se sabe: No gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, o salário do ex-policial militar era de R$ 8.517. O relatório do Coaf informa que ele tinha uma renda mensal de R$ 21 mil. Como também era policial militar, Queiroz podia acumular os salários das duas funções. Em entrevista ao SBT , no fim de dezembro, o ex-assessor disse ser "um cara de negócios".

"Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, compro, revendo, compro, revendo, compro carro, revendo carro. Sempre fui assim, gosto muito de comprar carro de seguradora. Na minha época lá atrás, compra um carrinho, mandava arrumar, revendia. Tenho uma segurança", afirmou o ex-assessor na entrevista, sem dar mais detalhes sobre sua atuação no ramo.

O GLOBO publicou que chegou a R$ 7 milhões o total movimentado pelo ex-assessor em três anos. O que Queiroz disse a respeito?

Além dos famigerados R$ 1,2 milhão, movimentados atipicamente entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, passaram pela conta corrente do ex-motorista mais R$ 5,8 milhões nos dois exercícios imediatamente anteriores . Queiroz não se pronunciou sobre a notícia.

Por que funcionários do gabinete de Flávio repassaram dinheiro para Queiroz?

O que já se sabe: O ex-motorista e segurança do deputado estadual recebeu depósitos em espécie e por meio de transferências de oito funcionários que já foram ou estão lotados no gabinete do parlamentar. Na entrevista ao SBT , Queiroz não respondeu sobre isso e disse que os esclarecimentos seriam prestados ao Ministério Público do estado. Ele, no entanto, tem faltado aos depoimentos. A defesa apresentou documentos ao MP informando que ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino.

Por que os depósitos em dinheiro coincidem com as datas do pagamento de salário na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)?

O que já se sabe: Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra, segundo o "Jornal Nacional", que mais da metade dos depósitos em espécie na conta de Queiroz foi feita em dias de pagamento da Alerj a servidores ou até três dias depois. Queiroz também não esclareceu a questão.

Por que o presidente eleito Jair Bolsonaro não declarou no Imposto de Renda o suposto empréstimo de R$ 40 mil feito ao ex-assessor?

O que já se sabe: Empréstimos acima de R$ 5 mil têm que ser declarados no IR. O presidente jair Bolsonaro disse que, “se errou, arca com sua responsabilidade perante o Fisco”. Uma das transações listadas pelo Coaf são cheques nominais de R$ 24 mil para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Bolsonaro disse tratar-se do pagamento de parte de um empréstimo. Em entrevista ao SBT, o ex-assessor sustentou que “não há nada de errado” no repasse de R$ 24 mil para a conta de Michelle, repetindo a versão já dada pelo presidente, de que o valor seria o pagamento de um empréstimo de R$ 40 mil, por meio de dez cheques de R$ 4 mil cada .

Jair Bolsonaro sustenta que emprestou cerca de R$ 40 mil, mas só há registros de devolução de R$ 24 mil para a mulher do presidente. Por que o próprio presidente não apresenta esses outros créditos feitos pelo motorista em nome de sua mulher?

O que se sabe: O presidente eleito declarou que se o Coaf procurar num período maior vai encontrar outros depósitos para sua mulher.

Se há registros parciais de "devolução" do dinheiro, por que o presidente não mostra também os registros de saída de sua conta para emprestar dinheiro ao motorista Fabrício?

O que se sabe: Não há informação sobre esses repasses a título de alegado empréstimo de Jair Bolsonaro ao motorista Fabrício. Bolsonaro sustenta que fez o empréstimo ao motorista "em outras oportunidades".

Qual era a função de uma das filhas de Queiroz, Nathalia, no gabinete de Bolsonaro na Câmara?

O que já se sabe: O presidente mandou perguntar para seu chefe de gabinete, alegando que tinha 15 funcionários. Nathalia estava lotada no gabinete de Flávio até dezembro de 2016, com salário de R$ 9.835. No período relatado pelo Coaf, fez depósitos na conta do pai que totalizaram R$ 84.110 e transferência de R$ 2.319. Depois, que saiu do gabinete de Flávio, Nathália foi funcionária de Jair Bolsonaro na Câmara, mas deixou o cargo no mesmo dia em que seu pai pediu exoneração do gabinete de Flávio na Alerj.

Por que Queiroz foi exonerado do gabinete de Flávio em 15 de outubro deste ano?

O que já se sabe: Oficialmente, ele saiu para tratar de sua ida para a reserva da Polícia Militar. Há relatos, porém, de que a exoneração, a pedido, ocorreu após divergências na campanha de Flávio para o Senado.

Reportagem do "Jornal Nacional", da TV Globo, mostrou que o Coaf encontrou 48 depósitos no valor de R$ 2 mil entre junho e julho de 2017 nas contas bancárias de Flávio. O Coaf não identificou quem fez os depósitos, que totalizam R$ 96 mil. Como o senador eleito justificou os depósitos fracionados?

Em entrevista à Record, Flávio Bolsonaro disse que os depósitos fracionados são dinheiro de venda de apartamento : "Eu recebia uma parte (do dinheiro em espécie), eu sou empresário. Pego o dinheiro da empresa às vezes em cash . Uma parte desse apartamento foi pago também em cash" .

Sobre o pagamento de parte do apartamento em dinheiro vivo, especialistas em Direito Imobiliário ouvidos pelo GLOBO afirmaram que essa prática é pouco usual, especialmente por conta da violência de cidades como o Rio.

— Não é comum. O mais frequente é o cheque administrativo. É garantido, pois, emitido pelo banco, tem a segurança de só poder ser descontado pelo nominal. Mesmo que seja assaltado, esse cheque pode ser bloqueado, pois não pode ser embolsado por qualquer pessoa — explica Luiz Octávio Rocha Miranda, advogado e especialista em direito imobiliário pela FGV Rio.

Flávio diz que recebe parte do dinheiro da empresa em dinheiro vivo. Sua loja no shopping fica no Via Parque na Barra, onde há agências bancárias. Por que o senador eleito não depositou o dinheiro em espécie no banco mais próximo de sua franquia?