Após infarto, Euclério Sampaio sai da UTI e planeja volta à Assembleia

O deputado estadual(sem partido), de 55 anos, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo () do Hospital Unimed, em Vitória, nesta quinta-feira (19) e pode ter alta na sexta (20).

Agora ele está em um quarto na unidade e espera voltar à Assembleia na segunda-feira. "Tive um infarto, tem que mudar hábitos, ter dieta, uma nova rotina. Hoje o índice de infarto é alto. É estresse, um monte de coisa, o cotidiano, a vida", resume. "E tenho um problema renal grave, o que dificultou um pouco", complementa.