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Vice-corregedor

Após infarto, Euclério Sampaio sai da UTI e planeja volta à Assembleia

Deputado passou por cirurgia na quarta-feira (18) e espera receber alta na sexta (19)
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

19 set 2019 às 17:13

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 17:13

Deputado estadual Euclério Sampaio Crédito: Tati Beling/Ales
O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido), de 55 anos, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, em Vitória, nesta quinta-feira (19) e pode ter alta na sexta (20).
Agora ele está em um quarto na unidade e espera voltar à Assembleia na segunda-feira. "Tive um infarto, tem que mudar hábitos, ter dieta, uma nova rotina. Hoje o índice de infarto é alto. É estresse, um monte de coisa, o cotidiano, a vida", resume. "E tenho um problema renal grave, o que dificultou um pouco", complementa.
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Euclério diz estar bem, considerando que passou por uma angioplastia e foi submetido à colocação de dois stents. "Vou voltando (ao trabalho) devagarinho".
Desde que sofreu o infarto, na última segunda-feira, o deputado recebeu visitas, conta, de familiares e de deputados mais próximos. Vice-corregedor da Assembleia, ele deve encontrar um trabalho delicado pela frente, já que o colega de plenário Capitão Assumção (PSL) responde a um procedimento no colegiado após oferecer recompensa de R$ 10 mil a quem matar um suspeito de assassinato.
> Corregedoria da Assembleia prepara pizza à piemontese no caso Assumção
"O Hudson (Leal, corregedor da Assembleia) esteve aqui, mas não conversamos sobre isso porque não posso me aborrecer", adiantou à reportagem, que desejou uma boa recuperação e não tocou mais no assunto. 
 

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