Análise: relatórios da Assembleia do ES eram para "inglês ver"

Assembleia Legislativa: fim dos relatórios de atividades externas de assessores Crédito: Marcelo Prest

Sejamos francos: a exigência de relatórios periódicos aos assessores de deputados que trabalham apenas nas bases eleitorais não servia ao seu propósito original, o de funcionar como controle das atividades de pessoas bem pagas para trabalhar nas bases eleitorais. O problema central está na maneira como o tema foi superado, enterrando a obrigação sem nenhuma medida alternativa.

A fiscalização por meio dos relatórios era apenas parcial por uma razão muito simples. Não havia uma regra sobre como as atividades deveriam ser reportadas. Então, para evitar aperreações, muitos relatórios eram feitos com descrições mínimas das tarefas diárias: "reunião com lideranças em Ibatiba". E as contas estavam prestadas da mesma forma, sem que ninguém pudesse dizer que alguma norma tivesse sido desrespeitada.

Também há relatos de que documentos eram criados sob medida por chefes, restando ao externo dar o autógrafo. Ou seja, os relatórios já eram um belo exemplo de papel "para inglês ver".

Certamente, promotores de Justiça têm tarefas mais importantes do que a de acompanhar a rotina de cada funcionário de deputados, no varejo. O doloroso é que existem sinais inegáveis de que dinheiro público pode estar sendo usado para pagar (bons) salários a pessoas que trabalham conforme os interesses privados de alguns políticos.

Ainda que as informações contidas nos documentos não fossem tão esclarecedoras, promotores de Justiça costumavam pedir acesso aos relatórios dos comissionados dos gabinetes para complementar apurações. Agora, os relatórios não mais existirão.

O projeto de resolução que acabou com a obrigatoriedade não trouxe nenhum outro compromisso com a fiscalização. A mensagem que passou foi a de interesse em diminuir a fiscalização, simples assim.

matéria que pretendia exigir relatórios de membros da esplanada capixaba inteira. E o projeto partiu da mesma Assembleia que havia proposto um " cerco aos fantasmas " de todos os poderes, ao apresentarque pretendia exigir relatórios de membros da esplanada capixaba inteira.

A justificativa oficial para a eliminação dos relatórios foi a de que "houve consenso" entre órgãos e Poderes que debatiam melhorias de transparência e de caça a fantasmas sobre os relatórios de atividades não ser "adequados" a nenhuma das instituições à mesa.

consenso, a Assembleia nada mais fez do que admitir que o "cerco aos fantasmas" que ensaiou e aprovou em plenário – embora depois tenha aceitado o veto do governador à proposta – foi mesmo Ao apropriar-se desse, a Assembleia nada mais fez do que admitir que o "cerco aos fantasmas" que ensaiou e aprovou em plenário – embora depois tenha aceitado o veto do governador à proposta – foi mesmo uma reação à Promotoria Cível de Vitória

Um promotor de Justiça havia recomendado a divulgação semanal de relatórios dos assessores externos. E isso provocou grande irritação entre deputados.

A Assembleia gosta de ostentar o título de "mais transparente do Brasil". Ok, vamos dizer que seja difícil competir com Rio de Janeiro e Alagoas, por exemplo. Mas deixou uma série de perguntas em aberto.