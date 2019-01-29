Advogados vão apresentar defesa de assassino de Camata em até 10 dias

Os advogados de Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos,, foram comunicados nesta segunda-feira (28) pela Justiça a apresentar a primeira defesa do acusado, que deve ser feita em até 10 dias.

De acordo com a defesa, neste primeiro momento o mérito do caso não será analisado. Trata-se apenas de uma etapa para que possíveis irregularidades no processo sejam sanadas. "É como se fosse uma fase de sanear, limpar o processo de irregularidades", explicou uma das advogadas, que prefere não se identificar.