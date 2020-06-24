Adiamento das eleições: veja o posicionamento dos deputados e senadores do ES

SÉRGIO VIDIGAL (PDT), DEPUTADO FEDERAL

Amaro Neto afirmou para a reportagem, nesta segunda-feira (22), que se posicionaria a favor do adiamento das eleições, desde que fossem realizadas ainda neste ano. O deputado, no entanto, mudou o posicionamento após orientação do Republicanos. Em reunião realizada nesta terça-feira, o diretório nacional do partido decidiu se colocar contra o adiamento e o deputado capixaba seguirá o entendimento da sigla. "Amaro continua sendo a favor do adiamento das eleições, mas na reunião do partido, a maioria votou pela manutenção da data prevista (em outubro). Então fecharam questão e ele vai votar com o partido quando a matéria for a plenário", disse a assessoria.

Rigoni é a favor do adiamento para dezembro. "Todas as decisões devem ser pautadas na opinião de especialistas e ao que tudo indica existe um prazo seguro entre o dia 15 de novembro e o dia 20 de dezembro. Estando dentro deste prazo, vou votar sim", afirmou.

O petista afirmou que "fundamentalmente por causa da pandemia" é a favor do adiamento da votação. "No momento todos os indicativos são de que em outubro vai ser quase impossível realizar as eleições", disse. Para o parlamentar, no entanto, o pleito deve ser realizado em apenas um dia, para evitar maiores gastos. "Em novembro ou dezembro, vou votar sim. Mas 6 de dezembro é o limite", pontuou.

O deputado Ted Conti é a favor do adiamento, mas em tom de cautela disse que vai analisar, juntamente com a bancada, o que for aprovado no Senado para decidir a data. "Essa definição vai depender do avanço do coronavírus", disse.

A deputada diz concordar "plenamente" com o adiamento para dezembro. "Devemos evitar aglomeração e acho que os candidatos precisam de mais tempo para divulgarem suas propostas", justificou.

Da Vitória também é favorável a proposta do adiamento, com a condição de que seja concluída ainda neste ano. "Penso que a eleição tem que ser este ano, sem que sejam prorrogados os mandatos", disse por nota. O deputado também não deu uma data exata, mas afirmou que está apoiando os debates que estão sendo feitos na Câmara e no Senado.

A deputada afirmou que vai votar sim para o projeto e concorda com o adiamento para o dia 6 de dezembro. Ela não justificou o posicionamento.

Evair de Melo é a favor do adiamento do pleito, mas acredita que o mês de novembro pode ser uma data aceitável. "Considerando que teremos segundo turno em algumas cidades acho que a partir de 15 de novembro podemos considerar razoável", disse por nota.

A deputada não respondeu aos contatos da reportagem.