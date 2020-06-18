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Eleições 2020

Acho que eleições devem ser proteladas, mas para dentro deste mesmo ano, diz Múcio

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, disse que os mandatos precisam ser cumpridos, mas ressaltou que falava como cidadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 15:30

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 15:30

Tribunal de Contas da União (TCU) em Brasília
Sede do Tribunal de Contas da União (TCU) em Brasília Crédito: Alan Marques/Folhapress
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, defendeu nesta quinta-feira (18) que as eleições municipais, previstas para outubro, sejam adiadas, mas feitas ainda em 2020. Em audiência na comissão mista do Congresso, Múcio disse que os mandatos precisam ser cumpridos, mas ressaltou que falava como cidadão.

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Múcio também disse que o pedido do ministro Bruno Dantas para que seja feito um quadro comparativo entre o número de militares neste governo e nos anteriores é positivo. "Quanto mais transparência, melhor."
Ele ressaltou que é preciso respeitar opiniões contrárias e que isso não vem sendo feito no Brasil. "Democracia é conviver com contraditório sem que seja necessário transformar país em palco de conflito", completou o presidente do TCU.

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