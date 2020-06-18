Acho que eleições devem ser proteladas, mas para dentro deste mesmo ano, diz Múcio

Múcio também disse que o pedido do ministro Bruno Dantas para que seja feito um quadro comparativo entre o número de militares neste governo e nos anteriores é positivo. "Quanto mais transparência, melhor."

Ele ressaltou que é preciso respeitar opiniões contrárias e que isso não vem sendo feito no Brasil. "Democracia é conviver com contraditório sem que seja necessário transformar país em palco de conflito", completou o presidente do TCU.