Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deputado preso

Acusado de estupro, Luiz Durão recebe visita de mulher e filha

Parlamentar está no quartel do Corpo de Bombeiros desde o dia 4 de janeiro

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 22:11

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

16 jan 2019 às 22:11
Luiz Durão, Deputado Crédito: Fernando Madeira
O deputado estadual Luiz Durão (PDT), acusado de estupro e preso desde o dia 4 de janeiro no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória, recebeu visitas da esposa e da filha mais velha. As informações foram confirmadas pela defesa do parlamentar.
A mulher dele esteve no quartel na última segunda-feira (14). No dia seguinte, foi a vez da filha fazer a visita. A família de Luiz Durão é de Linhares. A distância da cidade até Vitória é o único empecilho para que as visitas sejam mais frequentes, segundo os advogados.
>Leia mais: Defesa de Durão quer imagens de motel para provar consentimento
As visitas podem ser feitas entre 9 horas e 11 horas, sempre limitadas a duas pessoas, segundo a Secretaria estadual de Segurança Pública. A pasta informou também que a alimentação do deputado é fornecida pela família, por questões médicas e dentro das normas legais.
O parlamentar foi flagrado saindo de um motel na Serra com uma adolescente de 17 anos. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra ele por estupro. Com base na Lei Maria da Penha, o órgão considerou a proximidade do deputado com a família da adolescente um agravante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES espírito santo Estupro Linhares Luiz Durão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução
Discussão entre casal e ex-esposa de PM em Cariacica teria começado por causa de um ar-condicionado.
Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados