Acusado de estupro, Luiz Durão recebe visita de mulher e filha

Luiz Durão, Deputado Crédito: Fernando Madeira

O deputado estadual Luiz Durão (PDT), acusado de estupro e preso desde o dia 4 de janeiro no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória, recebeu visitas da esposa e da filha mais velha. As informações foram confirmadas pela defesa do parlamentar.

A mulher dele esteve no quartel na última segunda-feira (14). No dia seguinte, foi a vez da filha fazer a visita. A família de Luiz Durão é de Linhares. A distância da cidade até Vitória é o único empecilho para que as visitas sejam mais frequentes, segundo os advogados.

As visitas podem ser feitas entre 9 horas e 11 horas, sempre limitadas a duas pessoas, segundo a Secretaria estadual de Segurança Pública. A pasta informou também que a alimentação do deputado é fornecida pela família, por questões médicas e dentro das normas legais.