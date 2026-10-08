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Eleições 2026

A Gazeta e CBN entrevistam Ricardo Ferraço na sexta (9); Pazolini recusa convite

Sabatina com governador começa às 10h, com transmissão ao vivo em várias plataformas. Ex-prefeito de Vitória citou agenda extensa ao negar participação

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 05:00

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 out 2026 às 05:00
Dentro da programação da cobertura das Eleições 2026, A Gazeta e CBN Vitória vão entrevistar o governador Ricardo Ferraço (MDB), que tenta a reeleição, às 10 horas desta sexta-feira (9). O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) não aceitou o convite.

A sabatina do segundo turno é mais uma iniciativa que visa a ajudar o eleitor a se informar sobre projetos e ideias dos candidatos que almejam comandar o Estado. 

O bate-papo, com duração de uma hora, vai ser mediado pela âncora da rádio, Fernanda Queiroz, e terá a participação dos colunistas do site, Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas. O mesmo formato foi realizado no primeiro turno

A entrevista com Ricardo vai ser transmitida ao vivo pela CBN Vitória, no site de A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.

Pazolini cita agenda extensa

Quanto à recusa de Pazolini ao convite, a equipe de campanha do candidato justificou que o segundo turno é uma etapa significativamente mais curta, com necessidade maior de conciliar os compromissos a uma extensa agenda presencial nos municípios. 


"Desde o resultado do primeiro turno, a campanha tem recebido um número crescente de convites de lideranças, comunidades, representantes municipais e apoiadores de diferentes regiões do Espírito Santo, para a realização de visitas, encontros e agendas de diálogo", afirmou. 


Diante disso, continuou a equipe, a definição da agenda desta nova etapa precisa compatibilizar os diferentes compromissos com o período reduzido disponível até o dia da votação.


Por fim, a campanha de Pazolini reafirmou seu respeito à Rede Gazeta, a todos os veículos e profissionais de imprensa,  reconhecendo a importância do trabalho jornalístico para o processo democrático, para a informação dos eleitores e para o debate público qualificado.

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