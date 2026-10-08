A Gazeta e CBN entrevistam Ricardo Ferraço na sexta (9); Pazolini recusa convite

Quanto à recusa de Pazolini ao convite, a equipe de campanha do candidato justificou que o segundo turno é uma etapa significativamente mais curta, com necessidade maior de conciliar os compromissos a uma extensa agenda presencial nos municípios.





"Desde o resultado do primeiro turno, a campanha tem recebido um número crescente de convites de lideranças, comunidades, representantes municipais e apoiadores de diferentes regiões do Espírito Santo, para a realização de visitas, encontros e agendas de diálogo", afirmou.





Diante disso, continuou a equipe, a definição da agenda desta nova etapa precisa compatibilizar os diferentes compromissos com o período reduzido disponível até o dia da votação.





Por fim, a campanha de Pazolini reafirmou seu respeito à Rede Gazeta, a todos os veículos e profissionais de imprensa, reconhecendo a importância do trabalho jornalístico para o processo democrático, para a informação dos eleitores e para o debate público qualificado.