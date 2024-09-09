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Eleições 2024

A Gazeta divulga pesquisa para prefeito de Linhares nesta segunda (9)

Levantamento realizado pelo Ipec traz cenário eleitoral do município em duas abordagens: espontânea e estimulada
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 set 2024 às 08:09

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 08:09

Prefeitura de Linhares
Sede da Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
Em mais uma rodada de pesquisas, A Gazeta publica nesta segunda-feira (9) o primeiro levantamento do Ipec com as intenções de voto para prefeito de Linhares, no Norte do Estado, nas eleições 2024.
A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e vai mostrar a intenção dos moradores de Linhares para o pleito de outubro, além de trazer a avaliação da gestão do atual prefeito, Bruno Marianelli (Republicanos), candidato à reeleição.
Além de Marianelli, ainda disputam o pleito o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), o produtor rural Maurinho Rossoni (PL) e o aposentado Wilson Ramos Filho (PT).

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Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista de quem está em disputa na cidade para que a pessoa consultada escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.
A pesquisa realizou 600 entrevistas em Linhares e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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