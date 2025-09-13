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Bolsonaro condenado por golpe: as provas-chaves do julgamento

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados foram condenados nesta quinta-feira (11/9) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal por cinco crimes, incluindo golpe de estado.

Publicado em 13 de Setembro de 2025 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 set 2025 às 18:00
O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados foram condenados nesta quinta-feira (11/9) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal por cinco crimes, incluindo golpe de estado.
Foram quatro votos a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin) e um contra (Luiz Fux) a condenação.
E quais foram as provas que sustentaram essa decisão?
Anotações em agendas, lives, e até uso de órgãos públicos pra espionar adversários estavam entre as evidências apresentadas durante o julgamento.
A defesa de Bolsonaro argumentou pela inocência do ex-presidente dizendo que não há provas que conectem o ex-presidente ao caso.
A repórter Mariana Schreiber conta em detalhes, direto de Brasília, as provas que serviram para a condenação do ex-presidente por golpe de estado, a primeira na história brasileira.
Confira no vídeo.

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