'O que me preocupa é levar banda larga para todo o País', diz Pontes

O astronauta Marcos Pontes é o novo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações Crédito: Reprodução

O novo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes , diz que sua pasta vai trabalhar no incentivo à formação de carreira de pesquisadores no País. "Quero ver pesquisadores nas capas dos jornais", afirmou à imprensa nesta manhã antes do início de sua cerimônia de posse em Brasília.

Ele disse que nas telecomunicações, a Telebrás será mantida, mas que já há problemas a serem resolvidos.

Ele afirmou que vai trabalhar questões como o orçamento para áreas de pesquisa com o Congresso. "Nas telecomunicações, o que me preocupa é levar banda larga para todo País", disse.

A transmissão do cargo para Marcos Pontes é realizada neste momento. O ministro Gilberto Kassab não está no evento e será representado pelo secretário executivo adjunto da pasta, Alfonso Orlandi Neto.

Pontes confirmou que houve erro na publicação do decreto sobre a formação do ministério e que o texto deve ser corrigido.