Vizinha é detida após mulher ser encontrada morta em Ecoporanga

A PM informou que foi acionada pelo marido da mulher. Uma vizinha, de 43 anos, é suspeita do crime e foi detida Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (11) dentro de casa na localidade de Água Branca, zona rural de Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo . O marido dela, de 56 anos, relatou para a Polícia Militar que teria encontrado a vítima já sem vida ao chegar em casa. Uma vizinha, de 43 anos, é suspeita do crime e foi detida, segundo a PM.

A PM informou que foi acionada pelo marido da mulher. Ele contou que teria saído de casa por volta das 05h30 e ido até o curral da propriedade para tirar leite. Ao voltar, o homem localizou a esposa caída na área externa da casa, com graves lesões na cabeça. No local, os militares constataram que a vítima já estava morta.

O marido disse ainda que no trajeto teria visto uma vizinha saindo das dependências do sítio, mas não desconfiou de nada, visto que a mulher transitava constantemente pela região.

Policiais foram até a casa da vizinha e um familiar relatou que a ela teria chegado em casa muito nervosa e pedido sabão para lavar os pés e as mãos. Logo em seguida, a suspeita teria saído.

A PM fez buscas e conseguiu localizar a suspeita escondida no meio do mato, cerca de 700 metros do local do crime. A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de São Francisco, acompanhada do pai, que alegou que a filha sofria de problemas mentais.