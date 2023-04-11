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Na zona rural

Vizinha é detida após mulher ser encontrada morta em Ecoporanga

Crime ocorreu na manhã desta terça-feira (11) na localidade de Água Branca, Zona Rural de Ecoporanga. A PM fez buscas e conseguiu localizar a suspeita escondida no meio do mato, cerca de 700 metros do local do crime

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 17:05

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 abr 2023 às 17:05
Viatura da Polícia Militar
A PM informou que foi acionada pelo marido da mulher. Uma vizinha, de 43 anos, é suspeita do crime e foi detida Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (11) dentro de casa na localidade de Água Branca, zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O marido dela, de 56 anos, relatou para a Polícia Militar que teria encontrado a vítima já sem vida ao chegar em casa. Uma vizinha, de 43 anos, é suspeita do crime e foi detida, segundo a PM.
A PM informou que foi acionada pelo marido da mulher. Ele contou que teria saído de casa por volta das 05h30 e ido até o curral da propriedade para tirar leite. Ao voltar, o homem localizou a esposa caída na área externa da casa, com graves lesões na cabeça. No local, os militares constataram que a vítima já estava morta.
O marido disse ainda que no trajeto teria visto uma vizinha saindo das dependências do sítio, mas não desconfiou de nada, visto que a mulher transitava constantemente pela região.
Policiais foram até a casa da vizinha e um familiar relatou que a ela teria chegado em casa muito nervosa e pedido sabão para lavar os pés e as mãos. Logo em seguida, a suspeita teria saído. 
A PM fez buscas e conseguiu localizar a suspeita escondida no meio do mato, cerca de 700 metros do local do crime. A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de São Francisco, acompanhada do pai, que alegou que a filha sofria de problemas mentais.
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda não foi entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

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