Auxiliar administrativa tem celular roubado em ônibus, mas consegue recuperar o aperelho Crédito: Fernando Madeira

Após ter o aparelho celular roubado em um coletivo, uma auxiliar administrativa de 29 anos correu atrás do criminoso e pegou o smartphone de volta. O crime aconteceu na manhã deste domingo (24), no bairro São Francisco, em

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A vítima estava em um ônibus do Transcol, da linha 700 (Terminal de Campo Grande X Terminal de Itacibá). Ela estava acompanhada dos filhos, de 11 e 9 anos. Ela contou que o criminoso também embarcou no mesmo local que ela. "Eu reparei que ele entrou no ônibus ainda no terminal, porque ele furou a fila na minha frente", contou a vítima.

Your browser does not support the audio element. Vítima persegue criminoso que roubou celular e pega aparelho de volta

A vítima contou que estava sentada com o filho e suspeito Thiago Marcelino de Oliveira, 29, estava na cadeira ao lado e sozinho. Thiago aproveitou uma parada do ônibus, próxima a um shopping da região, puxou o telefone das mãos dela e desceu do ônibus.

PERSEGUIÇÃO

"Na hora de descer, ele pegou o telefone. Eu cheguei a puxar ele pela camisa e ele caiu no degrau, mas quando abriu a porta, ele fugiu. Eu corri atrás dele", relatou a mulher.

A vítima conta que os filhos ficaram no ponto de ônibus. O cobrador do ônibus chegou a dizer que esperaria ela voltar para seguir a viagem. Ela contou ainda que alcançou o criminoso e chegou a oferecer R$ 50 para que devolvesse o aparelho.

"Corri atrás do bandido. Quando voltei, o ônibus estava lá me esperando. Enquanto corria, uma amiga passou em outro ônibus e me gritou. Eu pedi que ela encontrasse meus filhos. Quando cheguei no ponto, ela estava com eles", lembrou a vítima.

SEM MEDO

Ela afirma que não teve medo da reação do suspeito. "Meu telefone é meu instrumento de trabalho, eu iria perder todos os contatos dos meus clientes. Corri atrás dele porque sabia que ele não estava armado. Criminoso que está armado já mostra para coagir", pontuou.

A auxiliar administrativa conta que teve que correr por uns 10 minutos atrás do suspeito, passando entre os carros na rua. "Ninguém me ajudou, por mais que eu gritasse 'pega ladrão'. Quando ele viu vários homens trabalhando em uma obra, colocou o celular no chão e pediu desculpas. Eu peguei o aparelho e dei um soco no rosto dele", relatou.

Após pegar o telefone de volta, a auxiliar administrativa voltou para o local onde estavam os filhos. Em seguida, um taxista passou e informou que populares haviam segurado o homem. Disse também que bombeiros estavam à procura dela, pois a polícia estava a caminho.

A vítima foi levada até o Corpo de Bombeiros , onde o Thiago estava. De lá, foram encaminhados ao DPJ de Cariacica.



