Vila Velha: tiroteio e pânico no Morro do Jaburuna

Um tiroteio assustou moradores na subida do Morro do Jaburuna, em Vila Velha. A troca de tiros aconteceu na tarde deste sábado (22), por volta das 13h30.
A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegar ao local, equipes da PM foram recebidas com tiros. Os policiais militares revidaram os disparos feitos por dois criminosos.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o helicóptero Harpia esteve no local dando apoio a operação. Ninguém ficou ferido.