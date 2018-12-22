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Vila Velha

Vila Velha: tiroteio e pânico no Morro do Jaburuna

Segundo a PM, bandidos atiraram contra militares, que revidaram os disparos

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 18:18
Policiais deixando o Morro do Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Um tiroteio assustou moradores na subida do Morro do Jaburuna, em Vila Velha. A troca de tiros aconteceu na tarde deste sábado (22), por volta das 13h30.
A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegar ao local, equipes da PM foram recebidas com tiros. Os policiais militares revidaram os disparos feitos por dois criminosos.
Morro do Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o helicóptero Harpia esteve no local dando apoio a operação. Ninguém ficou ferido.
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