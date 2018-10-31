Vídeo: suspeitos abandonam carro após assassinato no Centro de Vitória

Suspeitos abandonaram veículo na Praça Costa Pereira Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança particulares localizadas na Praça Costa Pereira, em Vitória , flagraram o momento em que suspeitos de participarem do assassinato do segurança Fábio da Silva Gonçalves , de 42 anos, na Avenida Jerônimo Monteiro, no final da tarde desta terça (30), abandonam o veículo em que estavam, um Volkswagen Gol, e saem caminhando pela calçada. O veículo foi deixado a menos de um quilômetro do local do crime.

Segundo a Polícia Militar, o assassino do segurança subiu por uma escadaria na Avenida Jerônimo Monteiro, e entrou no Gol, que o aguardava em uma rua paralela à Avenida Jerônimo Monteiro. As imagens (veja abaixo) mostram, então, três homens saindo de dentro do veículo, rindo e conversando entre eles. Os rostos dos suspeitos passou por edição no vídeo, já que ainda não há uma identificação por parte da polícia sobre a participação de cada um no crime.

Os homens ainda param em uma loja do Centro, mas logo depois saem, sem pressa. O suspeito que aparece nas imagens matando o segurança está com roupas diferentes dos três. No veículo a polícia encontrou roupas no banco de trás. Assista as imagens abaixo:

A placa do veículo é do Rio de Janeiro. A polícia contou que já tinha recebido denúncias de que um carro com as mesmas características circulava pelo Centro de Vitória com três homens em atitudes suspeitas. A Polícia chegou a montar um cerco, mas o crime acabou acontecendo antes.

IMAGENS

Centro de Vitória mostram o momento exato em que um segurança foi executado. O homicídio aconteceu nesta terça-feira (30) por volta das 17h30 na Avenida Jerônimo Monteiro, bastante movimentada. Imagens de câmeras de videomonitoramento domostram o momento exato em que um. O homicídio aconteceu nesta terça-feira (30) por volta das 17h30 na Avenida Jerônimo Monteiro, bastante movimentada.

Fábio da Silva Gonçalves, de 42 anos, trabalhava como segurança nas lojas do Centro havia muitos anos. A Polícia Militar, que esteve no local, informou que pelo menos seis cápsulas de .380 foram encontradas espalhadas pelo chão. Segundo testemunhas, não teria sido assalto, mas sim execução. O suspeito chegou a pé ao local e atirou contra a vítima. Foram ouvidos de três a quatro disparos.

No vídeo, é possível ver que um homem de jaqueta chega e efetua os disparos à queima-roupa contra o segurança, que cai logo em seguida. Pedestres que percebem a movimentação saem correndo pela avenida,

VEJA VÍDEO [IMAGENS FORTES]

Segundo a reportagem do Gazeta Online, que esteve no local, nesta segunda-feira (29) teria acontecido um assalto em uma joalheria do bairro, do lado da loja em que Fábio foi executado. A suspeita é de que o segurança teria encontrado os suspeitos de assaltarem o estabelecimento e de que eles teriam voltado para "vingar" o assalto.

Além de segurança, ele também era professor voluntário de um Centro Comunitário de Bela Vista, onde dava aula de artes marciais para crianças de 8 a 14 anos.

Com informações de Rodrigo Maia