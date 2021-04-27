Vídeo: moto aquática é roubada em garagem particular, em Vitória

Jet ski foi roubado de garagem privativa em São Pedro Crédito: Tarcísio Bruno Ribeiro

embarcação roubada durante a madrugada do último domingo (25) no bairro São Pedro, em O dono de uma moto aquática teve adurante a madrugada do último domingo (25) no bairro São Pedro, em Vitória . Segundo Tarcísio Bruno Ribeiro Dias, de 33 anos, o jet ski dele foi levado de uma garagem privada por uma van. Uma câmera de segurança registrou a van levando a embarcação.

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À reportagem de A Gazeta, Tarcísio contou que se deu conta na segunda-feira (26) pela manhã de que o veículo havia sido roubado. "Perguntei ao inquilino que mora lá na casa que eu alugo, ele disse que ouviu um barulho de madrugada, mas que não viu ninguém e não tinha mais detalhes. Percebi que havia sido roubado porque o cadeado estava estourado", disse.

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Tarcísio disse que, logo em seguida, ficou desesperado e procurou as autoridades policiais. "Fiz boletim de ocorrência e, até agora, nada foi solucionado, estão investigando. Descobrimos que viram uma van passando, o que é anormal. Jet skis costumam ser rebocados por carro, e não van", detalhou a vítima.

Tarcísio relatou que as câmeras de um amigo, que tem um sistema de videomonitoramento, flagraram o momento em que a van passa rebocando a embarcação. "Passamos essa imagem para a polícia e, pelo cerco de inteligência, puxaram a placa da van. Ainda estão investigando", concluiu.

A Gazeta, a Acionada por, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). "Diligências foram realizadas na tarde desta terça-feira (27), porém, até o momento nenhum suspeito foi detido e o jet ski não foi localizado", disse em nota.