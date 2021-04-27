Vídeo: moto aquática é roubada em garagem particular, em Vitória

O dono de uma moto aquática teve a embarcação roubada durante a madrugada do último domingo (25) no bairro São Pedro, em Vitória. Segundo Tarcísio Bruno Ribeiro Dias, de 33 anos, o jet ski dele foi levado de uma garagem privada por uma van. Uma câmera de segurança registrou a van levando a embarcação.
À reportagem de A Gazeta, Tarcísio contou que se deu conta na segunda-feira (26) pela manhã de que o veículo havia sido roubado. "Perguntei ao inquilino que mora lá na casa que eu alugo, ele disse que ouviu um barulho de madrugada, mas que não viu ninguém e não tinha mais detalhes. Percebi que havia sido roubado porque o cadeado estava estourado", disse.
Moto aquática é roubada em garagem particular, em Vitória-
Tarcísio disse que, logo em seguida, ficou desesperado e procurou as autoridades policiais. "Fiz boletim de ocorrência e, até agora, nada foi solucionado, estão investigando. Descobrimos que viram uma van passando, o que é anormal. Jet skis costumam ser rebocados por carro, e não van", detalhou a vítima.
Tarcísio relatou que as câmeras de um amigo, que tem um sistema de videomonitoramento, flagraram o momento em que a van passa rebocando a embarcação. "Passamos essa imagem para a polícia e, pelo cerco de inteligência, puxaram a placa da van. Ainda estão investigando", concluiu.
Acionada por A Gazeta, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). "Diligências foram realizadas na tarde desta terça-feira (27), porém, até o momento nenhum suspeito foi detido e o jet ski não foi localizado", disse em nota.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.