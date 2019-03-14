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Na Serra

Vídeo mostra prisão de um dos traficantes mais procurados do ES

Felipe Xavier da Conceição foi preso no bairro Jardim Carapina. Ele é considerado um dos dez criminosos mais procurados no Espírito Santo e o homicida mais procurado em todo o Estado

Publicado em 13 de Março de 2019 às 22:20

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 mar 2019 às 22:20
Felipe Xavier da Conceição era um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo e foi preso nesta quarta-feira (13) Crédito: Reprodução
Um vídeo fornecido pela assessoria da Polícia Civil* mostra o momento em que o traficante Felipe Xavier da Conceição, de 23 anos, foi preso no bairro Jardim Carapina. Ele é considerado um dos dez criminosos mais procurados no Espírito Santo e o homicida mais procurado em todo o Estado.
* Anteriormente, foi publicado equivocadamente que o vídeo havia sido disponibilizado pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A gravação, no entanto, foi fornecida pela assessoria de imprensa da Polícia Civil. 
> Traficante matou todos os rivais para dominar venda de drogas na Serra
Nas imagens, é possível ver que os policiais entram em uma casa e, após caminhar por alguns metros, encontram o traficante no meio do mato. Felipe era monitorado há pelo menos seis meses pela polícia. De acordo com a polícia, ele era chefe do tráfico no bairro desde 2015 e, como havia vários chefes dominando a venda dr drogas em Jardim Carapina, por ser um bairro grande, ele executou todos eles.
VEJA VÍDEO
“O Felipe era atual frente do tráfico. Era o mais procurado da DHPP da Serra há um ano. Tem dois mandados de prisão: um por um duplo homicídio e outra tentativa ocorridos em 29 de maio de 2018 e um mandado de prisão preventiva por tráfico. Ele é investigado por mais cinco homicídios, entre 2015 e 2018, todos no bairro Jardim Carapina”, declarou o delegado.
O caso do dia 29 de maio de 2018 aconteceu em Divinópolis, também na Serra. Isso porque os rivais de Felipe fugiram para o bairro e os criminosos foram até eles. Nesse caso, Felipe foi mandante e os dois executores já estão na cadeia.

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drogas espírito santo Bairro Jardim Carapina Serra
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