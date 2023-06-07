Vídeo mostra momento em que homem é baleado no meio da rua em Alegre

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento exato em que um homem foi baleado em uma rua do Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu às 11h15 da última terça-feira (6).
O vídeo mostra a vítima correndo em uma calçada e caindo no meio da rua ao fugir do suspeito, que estava com um capacete, que segue atrás atirando. O registro mostra apenas 12 segundos da ação (assista acima). Logo após cair no meio da rua, o homem se levanta correndo, mancando e com a mão na cabeça.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. O suspeito fugiu do local e não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. A motivação do crime não foi informada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.