Vídeo mostra momento em que homem é baleado no meio da rua em Alegre

O vídeo mostra a vítima correndo em uma calçada e caindo no meio da rua ao fugir do suspeito, que estava com um capacete, que segue atrás atirando. O registro mostra apenas 12 segundos da ação (assista acima). Logo após cair no meio da rua, o homem se levanta correndo, mancando e com a mão na cabeça.