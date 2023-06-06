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Crime

Homem é baleado no meio da rua e é levado para hospital em Alegre

Ocorrência foi registrada no final da manhã desta terça-feira (6) e a vítima foi encaminhada para um hospital da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 18:02

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 18:02

Sirene de polícia
Caso é investigado como tentativa de homicídio. Crédito: Reprodução
Um homem foi baleado em uma rua no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O suspeito fugiu do local do crime e a vítima foi socorrida para um hospital. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.
A ocorrência foi por volta das 11h desta terça-feira (6). De acordo com a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não podem ser divulgados.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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