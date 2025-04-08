Imagens de videomonitoramento flagraram uma discussão antes de uma mulher ser encontrada morta em um valão em Cariacica. A gravação [vídeo acima] mostra a vítima e um homem brigando, depois o agressor puxa a mulher pelo pescoço e a joga no valão — que fica entre os bairros Boa Sorte e Maracanã. A mulher foi identificada como Maria Francisca de Souza, de 38 anos.
As imagens foram registradas na noite de sexta-feira (4) e serão usadas na investigação do crime. A família de Maria Francisca disse à TV Gazeta que o homem que aparece no vídeo é o companheiro da vítima. Ela morava em um prédio que fica na mesma rua do valão.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, pouco mais de duas horas após a briga, o companheiro de Maria Francisca foi visto com uma criança de cinco anos, que seria filho da vítima. Mas no início da manhã de sábado (5) — antes do corpo da mulher ser encontrado — deixou o menino na sorveteria dos avós paternos, também em Cariacica.
Vídeo mostra briga antes de mulher ser encontrada morta em valão no ES
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), que aguarda o resultado dos exames da perícia realizada pela Polícia Científica no Instituto Médico Legal, em Vitória. Mais detalhes não foram revelados.
Na certidão de óbito obtida pela reportagem de A Gazeta, consta que a vítima sofreu politraumatismo, fratura cervical e também esganadura.
Maria Francisca tinha três filhos. Ela havia se curado recentemente de um câncer de mama, segundo amigos da família.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.