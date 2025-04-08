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Investigação em Cariacica

Vídeo mostra briga antes de mulher ser encontrada morta em valão no ES

Maria Francisca tinha 38 anos e três filhos. Ela havia se curado recentemente de um câncer de mama, segundo amigos da família

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2025 às 13:02
Imagens de videomonitoramento flagraram uma discussão antes de uma  mulher ser encontrada morta em um valão em Cariacica. A gravação [vídeo acima] mostra a vítima e um homem brigando, depois o agressor puxa a mulher pelo pescoço e a joga no valão — que fica entre os bairros Boa Sorte e Maracanã. A mulher foi identificada como Maria Francisca de Souza, de 38 anos.
As imagens foram registradas na noite de sexta-feira (4) e serão usadas na investigação do crime. A família de Maria Francisca disse à TV Gazeta que o homem que aparece no vídeo é o companheiro da vítima. Ela morava em um prédio que fica na mesma rua do valão.
Maria Francisca de Souza, mulher encontrada morta em valão
Maria Francisca deixou três filhos. Ela havia se curado recentemente de um câncer de mama Crédito: Arquivo da família
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, pouco mais de duas horas após a briga, o companheiro de Maria Francisca foi visto com uma criança de cinco anos, que seria filho da vítima. Mas no início da manhã de sábado (5) — antes do corpo da mulher ser encontrado — deixou o menino na sorveteria dos avós paternos, também em Cariacica.
Vídeo mostra briga antes de mulher ser encontrada morta em valão no ES
Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), que aguarda o resultado dos exames da perícia realizada pela Polícia Científica no Instituto Médico Legal, em Vitória. Mais detalhes não foram revelados.
Na certidão de óbito obtida pela reportagem de A Gazeta, consta que a vítima sofreu politraumatismo, fratura cervical e também esganadura. 
Maria Francisca tinha três filhos. Ela havia se curado recentemente de um câncer de mama, segundo amigos da família.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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