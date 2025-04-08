[vídeo acima] mostra a vítima e um homem brigando, depois o agressor puxa a mulher pelo pescoço e a joga no valão — que fica entre os bairros Boa Sorte e Maracanã. A mulher foi identificada como Maria Francisca de Souza, de 38 anos. Imagens de videomonitoramento flagraram uma discussão antes de uma mulher ser encontrada morta em um valão em Cariacica . A gravaçãomostra a vítima e um homem brigando, depois o agressor puxa a mulher pelo pescoço e a joga no valão — que fica entre os bairros Boa Sorte e Maracanã. A mulher foi identificada como Maria Francisca de Souza, de 38 anos.

As imagens foram registradas na noite de sexta-feira (4) e serão usadas na investigação do crime. A família de Maria Francisca disse à TV Gazeta que o homem que aparece no vídeo é o companheiro da vítima. Ela morava em um prédio que fica na mesma rua do valão.

Maria Francisca deixou três filhos. Ela havia se curado recentemente de um câncer de mama Crédito: Arquivo da família

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, pouco mais de duas horas após a briga, o companheiro de Maria Francisca foi visto com uma criança de cinco anos, que seria filho da vítima. Mas no início da manhã de sábado (5) — antes do corpo da mulher ser encontrado — deixou o menino na sorveteria dos avós paternos, também em Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Vídeo mostra briga antes de mulher ser encontrada morta em valão no ES

Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), que aguarda o resultado dos exames da perícia realizada pela Polícia Científica no Instituto Médico Legal, em Vitória. Mais detalhes não foram revelados.

Na certidão de óbito obtida pela reportagem de A Gazeta, consta que a vítima sofreu politraumatismo, fratura cervical e também esganadura.

Maria Francisca tinha três filhos. Ela havia se curado recentemente de um câncer de mama, segundo amigos da família.