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Vale Encantado

Vídeo mostra assalto em posto de combustíveis de Vila Velha

De acordo com o proprietário do estabelecimento, o local foi alvo de bandidos pela segunda vez, em menos de 30 dias

Publicado em 

05 fev 2019 às 22:38

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 22:38

Criminosos armados assaltaram um posto de combustível em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um posto de combustíveis foi assaltado na tarde desta terça-feira (5), no bairro Vale Encantando, em Vila Velha. De acordo com o proprietário do estabelecimento, o local foi alvo de bandidos pela segunda vez, em menos de 30 dias.
Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos armados, em um carro, chegaram no posto, quando um deles saiu do veículo e anunciou o assalto.
> Ladrão invade condomínio, faz selfie em elevador e rouba bicicleta no ES
O empresário afirmou que um dos criminosos tentou entrar em uma sala administrativa do posto, mas a funcionária havia trancado o portão que dava acesso ao cômodo.
>  Perseguição e prisão após roubo de celular em Vila Velha
Os criminosos levaram cerca de R$ 300 que estavam com um dos frentistas. Outras duas pessoas também foram assaltadas pelos bandidos. Após o crime, eles fugiram. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação.
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