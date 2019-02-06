Vídeo mostra assalto em posto de combustíveis de Vila Velha

Um posto de combustíveis foi assaltado na tarde desta terça-feira (5), no bairro Vale Encantando, em Vila Velha. De acordo com o proprietário do estabelecimento, o local foi alvo de bandidos pela segunda vez, em menos de 30 dias.
Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos armados, em um carro, chegaram no posto, quando um deles saiu do veículo e anunciou o assalto.
O empresário afirmou que um dos criminosos tentou entrar em uma sala administrativa do posto, mas a funcionária havia trancado o portão que dava acesso ao cômodo.
Os criminosos levaram cerca de R$ 300 que estavam com um dos frentistas. Outras duas pessoas também foram assaltadas pelos bandidos. Após o crime, eles fugiram. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação.
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