Vídeo mostra assalto a sorveteria com luta entre ladrão e vítima em Guriri

Segundo a PM, o homem de 35 anos — que foi visto no vídeo, identificado como Valter Antônio de Abreu da Silva — foi encontrado com um revólver calibre 38 na cintura, arma utilizada no crime. Quando foi abordado, ele apresentou um documento com nome diferente, mas depois foi identificado pelos militares. Os outros suspeitos presos são Pedro Bruno da Silva, de 26 anos, e Andra dos Santos Alves, de 36. Não foi encontrado nada mais de ilícito no veículo em que o trio estava, um Fiat Mobi vermelho.