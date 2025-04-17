Vídeo mostra assalto a sorveteria com luta entre ladrão e vítima em Guriri

Três pessoas — dois homens de 26 e 35 anos e uma mulher de 36 — foram presas suspeitas de envolvimento em um assalto a uma sorveteria em Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (16), e imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que um dos criminosos, que estava armado, discute e depois ameaça a vítima, dona do estabelecimento. Em determinado momento, ele atira. O homem foi localizado pela Polícia Militar junto dos comparsas dentro de um carro no Centro do município.
Segundo a PM, o homem de 35 anos — que foi visto no vídeo, identificado como Valter Antônio de Abreu da Silva — foi encontrado com um revólver calibre 38 na cintura, arma utilizada no crime. Quando foi abordado, ele apresentou um documento com nome diferente, mas depois foi identificado pelos militares. Os outros suspeitos presos são Pedro Bruno da Silva, de 26 anos, e Andra dos Santos Alves, de 36. Não foi encontrado nada mais de ilícito no veículo em que o trio estava, um Fiat Mobi vermelho.
Em contato com os policiais, o dono da sorveteria relatou que estava no caixa da sorveteria, quando o suspeito armado se aproximou e anunciou o assalto, levando o cordão. Contou ainda que entrou em luta corporal com o indivíduo e viu ele apertar o gatilho e atirar. Ninguém ficou ferido.
O cordão que havia sido roubado foi localizado pela PM em uma residência em Guriri. Os três suspeitos foram conduzidos à 18ª Regional de São Mateus.
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos de 26 e 35 anos, e a suspeita de 36 anos, conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, foram autuados em flagrante por roubo qualificado e organização criminosa. O suspeito de 35 anos também foi autuado por uso de documento falso. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.