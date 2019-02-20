Vídeo mostra ação de bandidos durante assalto a Transcol em Cariacica

A Polícia Civil pede colaboração da população para identificar três suspeitos, sendo dois homens e uma mulher, que realizaram um assalto em um ônibus coletivo do Sistema Transcol na linha 595 (Terminal de Carapina/Via Alice Coutinho) por volta das 11h30 desta terça-feira (19) em Cariacica, na altura do bairro Nova Rosa da Penha.
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À reportagem, o cobrador, de 44 anos, contou que os assaltantes entraram no ônibus no Terminal de Carapina, na Serra. Ao chegarem em um trevo que dá acesso ao bairro, os três criminosos anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences de pelo menos umas 15 pessoas que estavam no coletivo. O dinheiro do caixa do cobrador também foi levado.
Depois de cometer o crime, eles pediram para o motorista parar o veículo, mas o profissional estava realizando uma ultrapassagem por uma carreta e não poderia atender o pedido dos assaltantes. Irritado, um dos bandidos pulou a roleta e avançou no motorista, que foi atingido com uma facada na altura do peito. O trio fugiu e a Polícia Militar foi acionada. O motorista foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, onde foi socorrido.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.