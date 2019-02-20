Vídeo mostra ação de bandidos durante assalto a Transcol em Cariacica

Depois de cometer o crime, eles pediram para o motorista parar o veículo, mas o profissional estava realizando uma ultrapassagem por uma carreta e não poderia atender o pedido dos assaltantes. Irritado, um dos bandidos pulou a roleta e avançou no motorista, que foi atingido com uma facada na altura do peito. O trio fugiu e afoi acionada. O motorista foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, onde foi socorrido.