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Nova Rosa da Penha

Vídeo mostra ação de bandidos durante assalto a Transcol em Cariacica

A polícia pede ajuda da população para identificar os suspeitos: dois homens e uma mulher; veja vídeo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 fev 2019 às 22:02

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 22:02

A polícia pede ajuda para encontrar o trio que assaltou um ônibus do Sistema Transcol nesta terça-feira (19) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil pede colaboração da população para identificar três suspeitos, sendo dois homens e uma mulher, que realizaram um assalto em um ônibus coletivo do Sistema Transcol na linha 595 (Terminal de Carapina/Via Alice Coutinho) por volta das 11h30 desta terça-feira (19) em Cariacica, na altura do bairro Nova Rosa da Penha.
VEJA VÍDEO 
À reportagem, o cobrador, de 44 anos, contou que os assaltantes entraram no ônibus no Terminal de Carapina, na Serra. Ao chegarem em um trevo que dá acesso ao bairro, os três criminosos anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences de pelo menos umas 15 pessoas que estavam no coletivo. O dinheiro do caixa do cobrador também foi levado. 
> Vítima encontra celular que perdeu em assalto à venda em site no ES
Depois de cometer o crime, eles pediram para o motorista parar o veículo, mas o profissional estava realizando uma ultrapassagem por uma carreta e não poderia atender o pedido dos assaltantes. Irritado, um dos bandidos pulou a roleta e avançou no motorista, que foi atingido com uma facada na altura do peito. O trio fugiu e a Polícia Militar foi acionada. O motorista foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, onde foi socorrido. 
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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