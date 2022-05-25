Vídeo: criminosos armados invadem casa e fazem mulheres reféns na Serra

Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver, primeiro, um homem de camisa amarela entrando na casa. Logo em seguida, um outro homem também aparece e entra na residência. O segundo vídeo mostra o mesmo criminoso de camisa amarela saindo da casa e, depois, entrando na garagem com o carro da empresária. Veja abaixo: