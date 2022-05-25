Vídeo: criminosos armados invadem casa e fazem mulheres reféns na Serra

Uma empresária e a cliente dela foram amarradas e feitas reféns por criminosos armados dentro de uma casa no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça-feira (24). Segundo a empresária, proprietária da residência, eles levaram objetos pessoais das duas e também itens da casa. Para fugir, os ladrões usaram o carro dela.
Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver, primeiro, um homem de camisa amarela entrando na casa. Logo em seguida, um outro homem também aparece e entra na residência. O segundo vídeo mostra o mesmo criminoso de camisa amarela saindo da casa e, depois, entrando na garagem com o carro da empresária. Veja abaixo:
Conforme consta no acionamento feito à Polícia Militar, a empresária foi surpreendida pelos criminosos, que estavam armados com pistolas e ordenaram que ela e a cliente entrassem em um banheiro. Elas foram amarradas com fita adesiva e trancadas no banheiro. Os criminosos, conforme o relato da vítima, pediram dinheiro.
"Cadê o dinheiro? Uma casa linda como essa e você sendo empresária, tem que ter dinheiro"
Ainda de acordo com a empresária, os criminosos pegaram o carro dela, entraram na garagem da casa e usaram o veículo para levar os objetos pessoais delas e vários pertences da casa. Cerca de 30 minutos depois da ação dos invasores, elas conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar. Os criminosos não foram localizados.