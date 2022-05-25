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"Cadê o dinheiro?"

Vídeo: criminosos armados invadem casa e fazem mulheres reféns na Serra

Homens armados invadiram uma casa no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça (24), e usaram o carro de uma das vítimas para levar objetos pessoais delas e itens da residência

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 09:45

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 mai 2022 às 09:45
Criminosos armados fizeram duas mulheres reféns em casa na Serra
Criminosos armados fizeram duas mulheres reféns em casa na Serra Crédito: Câmeras de videomonitoramento
Uma empresária e a cliente dela foram amarradas e feitas reféns por criminosos armados dentro de uma casa no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça-feira (24). Segundo a empresária, proprietária da residência, eles levaram objetos pessoais das duas e também itens da casa. Para fugir, os ladrões usaram o carro dela.
Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver, primeiro, um homem de camisa amarela entrando na casa. Logo em seguida, um outro homem também aparece e entra na residência. O segundo vídeo mostra o mesmo criminoso de camisa amarela saindo da casa e, depois, entrando na garagem com o carro da empresária. Veja abaixo:
Conforme consta no acionamento feito à Polícia Militar, a empresária foi surpreendida pelos criminosos, que estavam armados com pistolas e ordenaram que ela e a cliente entrassem em um banheiro. Elas foram amarradas com fita adesiva e trancadas no banheiro. Os criminosos, conforme o relato da vítima, pediram dinheiro.
"Cadê o dinheiro? Uma casa linda como essa e você sendo empresária, tem que ter dinheiro"
Criminoso que invadiu casa na Serra - Relato da vítima no boletim de ocorrência da PM
Criminosos armados fizeram duas mulheres reféns em casa na Serra
Criminosos armados fizeram duas mulheres reféns em casa na Serra Crédito: Câmeras de videomonitoramento
Ainda de acordo com a empresária, os criminosos pegaram o carro dela, entraram na garagem da casa e usaram o veículo para levar os objetos pessoais delas e vários pertences da casa. Cerca de 30 minutos depois da ação dos invasores, elas conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar. Os criminosos não foram localizados.

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