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assalto

Vídeo: bando rende motorista e rouba carro na Serra

As imagens mostram o momento em que os criminosos, em um Corsa Classic prata, estacionam ao lado do carro da vítima, um Fox vermelho, e levam o veículo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 mar 2019 às 16:54

Publicado em 26 de Março de 2019 às 16:54

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista, que estava a caminho do trabalho, é rendido e tem o carro roubado no bairro Jardim Limoeiro, Serra, no início da manhã desta terça (26).
As imagens mostram o momento em que os criminosos, em um Corsa Classic prata, estacionam ao lado do carro da vítima, um Fox vermelho.
Um suspeito permanece no carro, enquanto dois homens saem para abordar a vítima que estava no Fox. A vítima do assalto, que prefere não ser identificada, contou, ao Gazeta Online, que provavelmente foi observada anteriormente, já que não era possível saber se tinha alguém no carro.
"Fui vitima de um roubo quando eu chegava para trabalhar. Os assaltantes mandaram eu sair do carro e ir embora correndo o mais rápido possível, e eu fiz isso" relata.
Desconfiado da presença de câmeras na região, um dos suspeitos chegou a cobrir o rosto e depois entrou no carro da vítima. Logo em seguida, os criminosos deixam o local. A vítima informou que registrou um boletim de ocorrência, mas que o carro ainda não foi encontrado.

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