Vídeo: bando rende motorista e rouba carro na Serra

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista, que estava a caminho do trabalho, é rendido e tem o carro roubado no bairro Jardim Limoeiro, Serra , no início da manhã desta terça (26).

As imagens mostram o momento em que os criminosos, em um Corsa Classic prata, estacionam ao lado do carro da vítima, um Fox vermelho.

Um suspeito permanece no carro, enquanto dois homens saem para abordar a vítima que estava no Fox. A vítima do assalto, que prefere não ser identificada, contou, ao Gazeta Online, que provavelmente foi observada anteriormente, já que não era possível saber se tinha alguém no carro.

"Fui vitima de um roubo quando eu chegava para trabalhar. Os assaltantes mandaram eu sair do carro e ir embora correndo o mais rápido possível, e eu fiz isso" relata.